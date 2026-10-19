 Anunțul momentului din partea Ryanair: compania nu va mai avea zboruri în 13 aeroporturi din Europa. Care sunt țările afectate
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Anunțul momentului din partea Ryanair: compania nu va mai avea zboruri în 13 aeroporturi din Europa. Care sunt țările afectate

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Compania aeriană Ryanair a anunțat că își va înceta complet operațiunile pe aeroportul din Bremen, Germania, începând cu aprilie 2027. Decizia va duce la dispariția mai multor zboruri directe către destinații turistice populare din Spania și la reducerea cu aproximativ 500.000 de locuri disponibile anual.

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Foto: pixabay.com

Țările care sunt vizate de măsură

Printre rutele afectate se numără legăturile directe dintre Bremen și Alicante, Málaga, respectiv Palma de Mallorca. Aceste zboruri sunt folosite frecvent de turiștii care călătoresc către Costa Blanca, Costa del Sol și Insulele Baleare, potrivit Corriere Della Sera.

Anunțul nu înseamnă că Ryanair se retrage din aeroporturile spaniole respective, ci doar că renunță la conexiunile directe cu Bremen. Zborurile către aceste destinații vor continua să fie operate din alte orașe europene.

Pe lângă rutele către Spania, vor dispărea și celelalte conexiuni operate de Ryanair din Bremen, inclusiv cea spre Londra Stansted. În prezent, rețeaua companiei din acest aeroport include șase destinații: Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, Londra Stansted, Zadar și Lamezia Terme.

Motivul pentru tăierea zborurilor

Potrivit reprezentanților companiei, decizia este determinată de costurile ridicate de operare din Germania. Ryanair susține că taxele aeroportuare, costurile de securitate, tarifele pentru controlul traficului aerian și taxa germană pe aviație fac ca aeroportul din Bremen să fie mai puțin competitiv comparativ cu alte aeroporturi europene.

Jason McGuinness, director comercial al Ryanair, a declarat că retragerea va însemna pierderea a aproximativ 500.000 de locuri pe an și va afecta fluxul de turiști și pasageri din regiune. Compania avertizează că și alte aeroporturi germane ar putea fi vizate de reduceri de capacitate dacă nivelul taxelor nu va fi diminuat.

Autoritățile locale din Bremen contestă însă explicațiile oferite de operatorul aerian. Potrivit presei germane, oficialii susțin că Ryanair urmărește să beneficieze de infrastructura și serviciile aeroportuare la costuri foarte reduse, în timp ce aeroporturile regionale trebuie să își mențină sustenabilitatea financiară.

Regiunea cea mai afectată

Impactul ar putea fi semnificativ pentru Bremen, Germania. În ultimii ani, Ryanair a transportat aproximativ 400.000 de pasageri prin acest aeroport, care a înregistrat anul trecut aproape două milioane de călători.

Ryanair precizează că zborurile către Bremen sunt în continuare disponibile până în martie 2027, iar pasagerii care au deja rezervări pentru perioada ulterioară trebuie să urmărească eventualele notificări din partea companiei.

Pentru pasagerii care plănuiesc vacanțe în Spania după aprilie 2027, specialiștii recomandă verificarea atentă a programului de zbor înainte de efectuarea rezervărilor. Cei care obișnuiau să călătorească direct din Bremen către Alicante, Málaga sau Palma de Mallorca ar putea fi nevoiți să folosească alte aeroporturi din nordul Germaniei, precum Hamburg sau Hanovra, ori să opteze pentru alte companii aeriene.

În cazul anulării unor curse, călătorii au dreptul, conform legislației europene, să aleagă între rambursarea biletului și redirecționarea către o rută alternativă, în anumite condiții.

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