 Aeroporturile din New York și Boston, date peste cap după ce un muncitor a tăiat un cablu. Sute de zboruri afectate
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Aeroporturile din New York și Boston, date peste cap după ce un muncitor a tăiat un cablu. Sute de zboruri afectate

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Un incident a provocat blocaje uriașe pe aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Tăierea accidentală a unui cablu de fibră optică a paralizat radarele și comunicațiile radio ale FAA, generând mii de curse anulate sau întârziate și lăsând zeci de mii de călători captivi în terminale.

Haos pe aeropturile din New York și Boston din cauza unui muncitor
Haos pe aeropturile din New York și Boston din cauza unui muncitor Foto: pexels

Zeci de mii de pasageri au rămas blocați pe principalele aeroporturi americane, de la celebrul terminal JFK din New York până la cel din Boston, după o criză masivă în traficul aerian. Sute de zboruri au fost anulate, suspendate la sol sau redirecționate, forțându-i pe călători să doarmă pe bagaje pe podelele terminalelor, în lipsa unor soluții rapide din partea companiilor aeriene.

Cum a paralizat un cablu tăiat legătura dintre piloți și turnurile de control

Problemele au debutat cu o defecțiune la nivelul sistemului principal de comunicații radio al Administrației Federale a Aviației (FAA).

Situația s-a transformat însă într-un colaps de proporții în momentul în care o echipă de muncitori aflată pe un șantier feroviar din statul vecin New Jersey a secționat din greșeală un cablu subteran de fibră optică.

Linia respectivă asigura tocmai rețeaua de rezervă (back-up) indispensabilă legăturilor radio și transmisiilor de date dintre turnurile de control și aeronavele aflate în zbor.

Bryan Bedford, administratorul autorității de reglementare a aviației din SUA, a explicat presei dimensiunea incidentului, precizând că ruperea conexiunii de telecomunicații petrecută în New Jersey a decuplat brusc sisteme radar și canale radio vitale pentru siguranța traficului aerian din întreaga zonă metropolitană.

Mii de curse aeriene afectate: revenirea la orarul normal durează

Chiar dacă avaria tehnică a fost remediată în cursul nopții, unda de șoc asupra orarului de zbor a continuat să perturbe masiv zborurile programate.

Datele furnizate au indicat zeci de mii de pasageri afectați pe toate marile noduri aeriene: la aeroportul Newark s-au acumulat 168 de zboruri anulate și aproape 100 întârziate, în timp ce aeroportul din Philadelphia a raportat peste 60 de anulări și aproape 190 de curse decalate, potrivit FlightAware, spun jurnaliștii Observator.

La nivel global și continental, efectul de domino a lovit peste 5.000 de zboruri. Reprezentanții companiilor aeriene au avertizat că întârzierile, reprogramările de echipaje și redistribuirea avioanelor blocate pe piste vor crea efecte reziduale pe tot parcursul zilei, până la reintrarea în fluxul normal de operare.

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