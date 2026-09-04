Cozi uriașe la aeroporturi din această toamnă. Ce se schimbă în sistemul EES al Uniunii Europene

Sistemul de intrare/ieșire (EES) al Uniunii Europene se pregătește pentru schimbări începând cu data de 6 septembrie. Măsurile speciale de flexibilitate acordate statelor membre vor expira. În timpul verii, statele membre au primit dreptul de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor prin amprente digitale și scanări faciale pentru a decongestiona traficul în circumstanțe excepționale.

Cozi mai mari la aeroporturi. Foto: unslplash.com

Odată cu noua măsură, experții își fac griji de faptul că se vor forma cozi uriașe, iar oamenii vor avea mai mult de așteptat pentru verificări. Astfel, s-ar putea ajunge și la întârzieri.

Controalele nu vor mai fi suspendate în aeroporturi și vămi

Sistemul biometric a devenit pe deplin operațional la granițele europene la 10 aprilie 2026, în urma unei implementări progresive care a început în octombrie 2025. Cu toate acestea, autoritățile europene au avut la dispoziție o importantă măsură de siguranță pe durata tranziției, conform euronews.com.

Conform normelor UE, țărilor li s-a permis să suspende temporar colectarea informațiilor biometrice la punctele de trecere a frontierei individuale atunci când volumul de pasageri devine atât de mare încât timpii de așteptare devin excesivi.

De pe data de 6 septembrie, aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate în a relaxa controalele biometrice, chiar dacă zonele de control al pașapoartelor devin supraaglomerate.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE) a declarat că EES a „funcționat în general bine” pe parcursul verii, subliniind în același timp că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”.

„În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre în care sunt necesare unele ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei.”

Experții în călătorie, recomandare importantă pentru turiști

După 6 septembrie, Jurgen Himmelmann, cofondator și CEO al Global Work & Travel, spune că turiștii ar trebui să aloce mult mai mult timp călătoriilor care implică controale la frontierele europene.

„A ajunge devreme la aeroport este o idee bună, dar există o limită a controlului pe care îl oferim. Ghișeele de depunere a bagajelor s-ar putea să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce te afli la coada de control al pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari mai departe pentru că se face îmbarcarea la zborul tău.

Eu aș evita să planific o călătorie bazându-mă pe timpul minim necesar pentru o conexiune în următoarele săptămâni. O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni foarte repede problematică dacă pierzi o oră sau mai mult la frontieră”, a spus el, conform sursei menționate.

Cozi uriașe și timpi de așteptare record

Experții din industrie sunt îngrijorați de faptul că eliminarea flexibilităților temporare EES va crea haos. Conform Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), verificările standard ale pașapoartelor, care anterior durau aproximativ 20 până la 25 de secunde, necesită acum aproximativ 90 de secunde în cadrul EES.

Studiul realizat de ziarul britanic Financial Times și grupul de analiză a călătoriilor Qsensor arată că, în Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut.

Pe aeroportul din München, timpul de așteptare este de până la 60 de minute, față de 31 de minute anul trecut, iar în Amsterdam, timpii maximi de așteptare au crescut vertiginos de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă.