800 de locuri de parcare noi la Aeroportul Otopeni. Când ar trebui să fie gata noua parcare

Aeroportul Henri Coandă se pregătește pentru o extindere importantă a spațiilor de parcare. În următorii doi ani, numărul locurilor destinate mașinilor ar urma să crească semnificativ, dacă lucrările vor fi realizate conform planului.

800 de locuri de parcare noi la Aeroportul Otopeni în 2028 Foto: arhiva Click!

Opt companii au depus oferte pentru construirea unei parcări supraetajate, proiect necesar în condițiile în care traficul de pasageri de la Otopeni este în continuă creștere. Numai în primele șase luni ale anului, peste 7.700.000 de călători au trecut prin aeroport.

În zona unde urmează să fie construită noua parcare staționează în prezent microbuzele și autocarele. Viitoarea construcție va fi amplasată la câțiva pași de stația de tren și la jumătatea distanței dintre DN1 și terminalul Sosiri și va avea 795 de locuri. Parcarea ar urma să fie disponibilă din 2028.

Investiție de aproape 12 milioane de euro

Noua construcție va avea patru niveluri, iar investiția se ridică la aproape 12 milioane de euro. Compania Națională Aeroporturi București își propune ca lucrările să fie finalizate fără întârzieri.

Pentru a respecta termenul stabilit, anumite etape ale proiectului ar putea fi realizate inclusiv pe timpul nopții și în zilele nelucrătoare.

„Compania Națională Aeroporturi București va solicita ca anumite tipuri de lucrări mai dificile să se desfășoare în program non-stop, adică să se lucreze permanent. Inclusiv noaptea și în timpul sărbătorilor legale și de asemenea în weekend", susține purtătorul de cuvânt al CNAB, Teodor Postelnicu, conform observator.ro.

Aproape 5.000 de locuri de parcare până în 2028

Planul autorităților este ca numărul total al locurilor de parcare de la aeroport să ajungă la aproape 5.000 în următorii ani.

O parcare cu peste 1.000 de locuri ar urma să fie inaugurată chiar luna viitoare, iar până în vara lui 2028 sunt prevăzute încă aproximativ 800 de locuri. La acestea se vor adăuga alte aproape 800 de locuri după o licitație al cărei câștigător ar urma să fie stabilit spre finalul anului.

Prețurile reprezintă însă o preocupare pentru șoferi. În prezent, parcările private din apropierea aeroportului oferă tarife mai avantajoase, în condițiile în care o zi de parcare la aeroport poate ajunge la 100 de lei.

„O săptămână o oferim la 179 de lei cu transferul inclus din și înspre Aeroportul Otopeni. Colegii vă ajută cu transferul, bagajele și imediat sunteți în aeroport”, spune Victor, reprezentant parcare privată.

Haos în zona terminalului Plecări

Mulți pasageri aleg parcările private și pentru a evita aglomerația din zona terminalului Plecări. Circulația din aeroport a fost reorganizată în perioada lucrărilor la parcarea supraetajată din zona Sosiri. Schimbările îi nemulțumesc pe unii dintre călători și șoferi, care spun că deplasarea prin aeroport a devenit dificilă.

„Este îngrozitor, mergi foarte, foarte mult. Dacă dai comandă, trebuie să te duci cam acolo ca să găsești și ei nu se mișcă dintr-un loc. Ei rămân acolo și dacă-i găsești, bine. Dacă nu, nu”, „Haotic. Este cumplit. Și șoferii sunt extrem de agresivi”, „Sunt foarte multe lucrări și nu știu cât durează”, spun oamenii.

Lucrările pentru noua parcare, în valoare de aproape 12 milioane de euro, sunt programate să înceapă spre sfârșitul acestui an, iar cele 795 de locuri ar urma să fie disponibile în 2028.