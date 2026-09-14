 Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
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Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două

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Mădălina Apostol și Monica Gabor au avut o legătură apropiată, iar prietenia lor a ajuns, la un moment dat, la nivelul la care cele două au împărțit aceeași locuință. Mădălina Apostol ar fi locuit alături de Monica Gabor și familia acesteia timp de aproape un an.

Ce s-a întâmplat între Mădălina Apostol și Monica Gabor
Ce s-a întâmplat între Mădălina Apostol și Monica Gabor Foto: Facebook

Relația dintre cele două ar fi trecut însă printr-un episod tensionat în urmă cu aproximativ un an, când Mădălina Apostol ar fi decis să părăsească locuința. Potrivit informațiilor publicate de spynews.ro, Mădălina Apostol i-ar fi solicitat sprijinul Monicăi Gabor în urmă cu aproximativ un an. Ulterior, aceasta ar fi ajuns să locuiască împreună cu prietena sa și familia ei.

În locuință se mai aflau Mr. Pink, Irina Columbeanu, dar și copilul pe care Monica Gabor îl are împreună cu partenerul său de viață.

Conform informațiilor citate, Mădălina Apostol ar fi ajutat-o pe Monica inclusiv în ceea ce privește îngrijirea copilului, pe perioada în care a locuit alături de familia acesteia. După aproape un an, situația dintre cele două s-ar fi schimbat.

O discuție în contradictoriu ar fi dus la plecarea Mădălinei

Sursele susțin că între Mădălina Apostol și Monica Gabor ar fi avut loc o discuție în contradictoriu. În urma neînțelegerii, Mădălina Apostol ar fi ales să nu mai continue să o ajute pe prietena sa cu îngrijirea copilului.

Ulterior, aceasta ar fi plecat din locuința în care Monica Gabor trăia alături de Mr. Pink. Informațiile respective oferă un posibil context pentru ruptura care ar fi avut loc între cele două în urmă cu aproximativ un an.

Prietenia dintre Monica Gabor și Mădălina Apostol era cunoscută de mai mult timp. Un moment care a demonstrat cât de apropiate erau cele două s-a petrecut în 2022.

La acel moment, Monica Gabor a apelat la rețelele de socializare după ce nu a mai reușit să ia legătura cu prietena sa. Îngrijorată pentru aceasta, vedeta le-a cerut oamenilor care dețineau informații despre Mădălina Apostol să o contacteze. O zi mai târziu, Monica Gabor a revenit cu o veste bună și a anunțat că Mădălina era bine.

Moartea Mădălinei Apostol a afectat-o profund pe Monica Gabor

În ciuda episodului tensionat care ar fi avut loc înainte, prietenia dintre cele două a continuat. Ulterior, vestea morții Mădălinei Apostol a avut un impact puternic asupra Monicăi Gabor. Vedeta a vorbit despre prietena sa în termeni extrem de apreciativi, descriind-o drept o persoană generoasă, o prietenă loială și o mamă devotată.

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