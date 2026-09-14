Otniela Sandu și-a oficializat relația cu „Regele asfaltului”. Prima fotografie alături de Costeluș Cășuneanu

Otniela Sandu a făcut un pas important în ceea ce privește viața sa sentimentală. Vedeta a dat de înțeles că trăiește o nouă poveste de iubire alături de Costeluș Cășuneanu, cunoscut în lumea mondenă drept „Regele asfaltului”.

Otniela Sandu și-a oficializat relația cu Costeluș Cășuneanu Foto: Instagram

Cei doi au ales să facă publică relația prin intermediul unei fotografii realizate în timpul unei escapade la Râșnov. După o perioadă în care au existat speculații cu privire la apropierea lor, Otniela a decis să le arate urmăritorilor că în viața ei există, în prezent, un partener.

Înainte să înceapă povestea cu Costeluș Cășuneanu, Otniela Sandu a fost într-o relație cu Sebastian Dobrincu. Cei doi au călătorit împreună și au apărut în mai multe ipostaze care lăsau impresia că relația lor devine tot mai serioasă.

Povestea lor nu a durat însă foarte mult. După despărțire, Sebastian Dobrincu a susținut că relația nu fusese una atât de serioasă, în timp ce declarațiile Otnielei au sugerat că ea a avut o perspectivă diferită asupra legăturii dintre ei.

Cei doi au fost surprinși împreună și la ziua Otnielei

Cum s-au afișat împreună Foto: Instagram

Otniela Sandu și Costeluș Cășuneanu nu se află pentru prima dată în atenția publicului împreună. Cei doi au fost văzuți și la Nuba, în momentul în care vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere. Omul de afaceri i-a organizat atunci o petrecere, însă niciunul dintre ei nu a confirmat în mod oficial că formează un cuplu. Chiar și așa, aparițiile lor au alimentat speculațiile privind o posibilă relație.

Weekendul acesta pare să fi adus și confirmarea pe care mulți o așteptau. Otniela Sandu a plecat la Râșnov împreună cu partenerul ei și a publicat mai multe imagini din escapadă.

Cei doi au petrecut timp împreună și s-au bucurat de pasiunea pentru racing, domeniu în care Costeluș Cășuneanu este implicat. Se pare că motorsportul a început să o atragă și pe Otniela, care a dezvăluit că această pasiune i-a fost insuflată de partenerul său.

Printre fotografiile publicate online s-a numărat și una în care cei doi apar împreună.

„De ceva timp am descoperit o nouă pasiune: racingul și asta datorită partenerului meu. Mi se pare frumos când într-o relație poți crește împreună și când partenerii se susțin reciproc. Îmi place să învăț mereu câte ceva, iar pentru mine este important să fiu lângă cineva alături de care pot evolua”, declara Otniela.

Otniela, alături de Costeluș Cășuneanu la Trofeul Râșnov

Escapada nu a fost una aleasă întâmplător. În acest weekend s-a desfășurat și competiția Trofeul Râșnov, iar Otniela a fost prezentă alături de Costeluș Cășuneanu pentru a-i susține pasiunea pentru motorsport.

Cei doi au pozat împreună, echipați pentru eveniment. În fotografie, Otniela zâmbește, în timp ce partenerul ei o ține în brațe, într-unul dintre puținele momente în care au acceptat să apară împreună în mod public.

Vedeta a mărturisit că lumea curselor o atrage din ce în ce mai mult și că și-ar dori ca, într-o zi, să încerce chiar ea să conducă într-un asemenea mod. Totodată, Otniela a povestit despre relația pe care a avut-o cu șofatul și despre accidentul care a făcut-o să evite mult timp să conducă.

„Adrenalina mă strigă. Îmi doresc tare ca într-o zi să conduc și eu așa sportiv. Chiar dacă eu abia încep acum să conduc normal. Am permis de la 18 ani, luat din prima, dar v-am zis că am trecut printr-un accident cu taxiul imediat după ce am luat permisul și de atunci nu am mai vrut să conduc. Dar este ceva în sânge care iubește și sportul ăsta și dorința de a conduce, chiar dacă nu am experiență acum”, a scris Otniela, în mediul online.