Reacția Savetei Bogdan, după ce Jean Paler a suferit al doilea AVC: „În România muncești până cazi lat!”

Jean Paler (73 de ani) are o pensie foarte mică, de aproximativ 1.600 de lei lunar, după o viață închinată scenei. Prin urmare, în ciuda unor mai vechi probleme de sănătate, el continuă să muncească, pentru a-și putea plăti facturile. Recent, la întoarcerea de pe Litoral, unde a jucat în câteva spectacole, artistul a suferit al doilea AVC. La aflarea veștii, solista de muzică populară Saveta Bogdan (80 de ani) a luat atitudine. Exclusiv prin intermediul Click!, ea le bate obrazul guvernanților.

1/4 Saveta Bogdan le bate obrazul guvernanților, după AVC-ul suferit de Jean Paler Foto: foto: Facebook

Care e starea de sănătate a actorului: „Sunt acasă, sunt în recuperare”

Jean Paler, actorul de comedie care în trecut a mai fost internat cu serioase probleme cu inima, trei infarcturi, a suferit recent al doilea AVC, fiind tratat în spitalul din Brașov:

„Sunt acasă, am revenit de patru zile, sunt în recuperare. Sunt supărat că nu mi-au găsit cei din spital buletinul de identitate, acum trebuie să-mi fac alte acte”, ne-a declarat artistul, exclusiv pentru Click!

Iată cum se simte, după marea sperietură:

„Eram acasă când s-a întâmplat să fac din nou un AVC. E o parte mai ușoară față de primul pe care l-am făcut. Pot să mă mișc, dar așa, încet înainte. Acum, știi cum mai e, ce mai vrea și Dumnezeu. Am avut o perioadă foarte încărcată și am căzut așa”, a declarat Jean Paler, pentru Antena Stars.

I s-a rătăcit buletinul în spital: „Sunt pus pe drumuri”

De altfel, el și-a manifestat dezamăgirea față de situația din spital și pe Facebook:

„Dragi prieteni, dragi oameni buni care mă urmăriți și mă susțineți de atâția ani, simt nevoia să împărtășesc cu dumneavoastră o situație extrem de neplăcută și revoltătoare prin care trec în această perioadă.

Pe lângă problemele de sănătate, care m-au adus prin spitale, și de care încerc să mă adun, m-am trezit cu o „surpriză” greu de descris: mi-a fost pierdut buletinul chiar în incinta spitalului de neurologie din Brașov.

Da! Exact așa cum ați citit. Acum, în loc să mă pot concentra pe refacere, sunt nevoit să fiu pus pe drumuri și pus în situația de a o lua de la capăt cu actele, dintr-o eroare care nu îmi aparține. Când ai mei au încercat să vorbească omenește cu personalul, răspunsul a fost de o nepăsare totală: „Mergeți liniștit acasă, că vă sunăm noi dacă îl găsim. Adică ne spălăm pe mâini de tine și mâine nu mai știm nimic.

„Nu ar fi prima dată când se întâmplă asta”

Că poate nu l-ați avut … păi cum să nu îl am că altfel nu puteam fi internat! Iar cireașa de pe tort a venit din partea paznicului, o mărturisire care, pe mine unul, m-a revoltat „nu ar fi prima dată când se întâmplă asta, se practică.” Lucru pe care nu mi l-a spus mie ci unui membru al familiei mele. Cum adică dom’le se practică ?!! Și nimeni nu face nimic?”, a fost comentariul său acid.

A jucat, și vara asta, pe Litoral: „Am uitat șirul anilor pe care i-am petrecut pe aceste scene”

Artistul Jean Paler a menționat, în repetate rânduri, că este nevoit să urce pe scenă, în ciuda problemelor serioase de sănătate, pentru a mai strânge un ban, pensia lui fiind foarte mică, de numai 1.600 de lei. Și vara asta i-a distrat pe turiștii de pe litoral:

„Am uitat șirul anilor, pe care i-am petrecut pe aceste scene, precum uită politicienii când își „însușesc” bunurile țării să se oprească. Bucuros să fiu în fața dumneavoastră, în spectacolele de pe litoral și în acest an. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc dumneavoastră, pentru iubire și apreciere!”, menționa el, astă-vară, printr-un mesaj postat pe conturile sociale.



Reacția Savetei Bogdan: „Muncim până ajungem pe patul de spital, până cădem lați!”

Solista de muzică populară Saveta Bogdan a luat atitudine, la aflarea veștii că Jean Paler, colegul ei de scenă, a suferit al doilea AVC. Ea pune acest necaz și pe seama muncii:

„Noi, artiștii pensionari, trebuie încă să muncim, ca să mai facem rost de bani pentru a putea plăti facturile la iarnă, dar și medicamentele și mâncarea. Mergem, urcăm pe scenele țării, dar obosim mai repede, nu mai e ca în tinerețe.

În România așa stau lucrurile, muncim până cădem lați, până ajungem pe patul de spital, așa e în țara asta, pensiile sunt mici, nu avem încotro, mâncarea este scumpă!”, ne-a declarat Saveta Bogdan, exclusiv pentru Click!