 Îndulcitorul care poate creşte riscul de infarct şi accident vascular cerebral
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Îndulcitorul care poate creşte riscul de infarct şi accident vascular cerebral

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Un îndulcitor foarte răspândit este asociat cu un risc cardiovascular cu până la 57% mai ridicat, potrivit unui studiu recent.

O femeie bea ceai - indulcitor artificial FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Bolile cardiovasculare provoacă anual aproximativ 20 de milioane de decese la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătăţii. Printre factorii care pot influența acest risc, înlocuitorii zahărului atrag o atenție tot mai mare în cadrul comunității științifice. Un nou studiu, care a inclus aproape 18.000 de persoane și care a fost prezentat la congresul din 2026 al Societății Europene de Cardiologie, asociază unul dintre acești îndulcitori utilizați pe scară largă cu un risc crescut de deces, infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

Un risc cardiovascular cu până la 57% mai mare

Îndulcitorul aflat în centrul acestui nou studiu este xilitolul, un poliol cu ​​o putere de îndulcire similară celei a zahărului, dar cu mai puține calorii. Deoarece provoacă o creștere mai mică a nivelului de zahăr din sânge comparativ cu zaharoza, este adesea preferat de persoanele cu diabet sau rezistență la insulină, precum și de cele care doresc să își limiteze consumul de zahăr. Produs în mod natural de organism în cantități mici, acesta se regăsește și în cantități infime în anumite fructe și legume. Sub formă industrială, este adăugat în gumă de mestecat, dulciuri, băuturi și produse de îngrijire orală, informează futura-sciences.com.

Echipa condusă de Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, a analizat date provenind de la 17.710 participanți din cadrul a două mari studii de cohortă prospective: Studiul Longitudinal Canadian privind Îmbătrânirea (Canadian Longitudinal Study on Aging) și studiul EPIC-Norfolk din Marea Britanie.

În prima cohortă, monitorizată timp de șase ani, persoanele cu niveluri de xilitol în sânge situate în cuartila superioară au prezentat un risc cu 57% mai mare de a suferi un eveniment cardiovascular major. În studiul EPIC-Norfolk, acest risc suplimentar a fost de 18% pe o perioadă de 30 de ani.

Asocierea s-a menținut și după luarea în considerare a unor factori de risc precum vârsta, sexul, statutul de fumător, indicele de masă corporală, diabetul, hipertensiunea arterială și nivelurile de grăsimi din sânge. Rezultatele sugerează, de asemenea, o relație de tip doză-răspuns: cu cât concentrația sangvină de xilitol este mai mare, cu atât evenimentele cardiovasculare sunt mai frecvente.

Xilitolul poate favoriza formarea cheagurilor de sânge

Acest studiu se bazează pe cercetări publicate în 2024 în European Heart Journal. La acea vreme, cercetătorii au observat o asociere între nivelurile ridicate de xilitol și riscul cardiovascular la pacienții deja vulnerabili. Experimentele lor au sugerat, de asemenea, că substanța ar putea crește reactivitatea trombocitelor și ar putea favoriza formarea cheagurilor de sânge.

Noul studiu este unul observațional: acesta evidențiază o corelație, dar nu demonstrează că ingestia de xilitol provoacă direct infarct sau accident vasculare cerebral. Un aspect esențial este faptul că cercetătorii au măsurat concentrațiile din sânge, nu cantitățile efectiv ingerate de fiecare participant. Deoarece organismul produce xilitol în mod natural, nivelurile ridicate ar putea reflecta, de asemenea, anumite caracteristici metabolice.

„Rezultatele noastre scot în evidență limitele cunoștințelor actuale privind siguranța cardiovasculară a xilitolului”, notează Marco Witkowski. Înainte de a se modifica recomandările, vor fi necesare studii suplimentare pentru a stabili ce parte din riscul potențial este legată efectiv de consum și la ce niveluri de ingestie. Între timp, aceste concluzii pledează în primul rând pentru moderație – fără a înlocui xilitolul cu un consum excesiv de zahăr.

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