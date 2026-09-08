5 alimente care au mai multe fibre decât fasolea. Sunt delicioase și pot fi servite în orice fel de dietă

Atunci când vine vorba despre alimente cu un conținut ridicat de fibre, cei mai mulți dintre noi ne vom gândi imediat la fasole. Însă, aceasta nu este nici pe departe singura variantă pe care o avem la dispoziție!

Mazărea are un conținut ridicat de fibre Foto: IStock

Doar pentru că încercăm să consumăm o cantitate optimă de fibre în fiecare zi nu înseamnă că va trebui să servim și fasole în fiecare zi. Potrivit EatingWell, există și alte variante foarte gustoase și sănătoase pe care le avem la dispoziție!

Mai mult decât atât, aceste alimente au chiar mai multe fibre decât fasolea și sunt foarte ușor de introdus în dieta noastră zilnică! O jumătate de cană de fasole gătită are undeva în jur de 7,7 grame de fibre, iar doza zilnică recomandată este de 25 de grame pentru femei și 38 de grame pentru bărbați.

Semințele de chia

În două lingurițe de semințe de chia vom găsi undeva în jur de 9,75 grame de fibre. În plus, în acest aliment vom găsi și acizi grași omega-3 și proteine. Practic, semințele de chia sunt alegerea perfectă atunci când dorim să adoptăm o dietă mai sănătoasă.

Avocado

Într-un avocado vom găsi aproximativ 9,25 de grame de fibre. Iar partea cea mai bună este faptul că acest fruct este unul foarte versatil! Poate fi servit simplu sau folosit ca ingredient în nenumărate rețete sănătoase.

Mazăre

Într-o cană de mazăre fiartă vom avea undeva în jur de 8,8 grame de fibre.

„Mazărea verde conține atât fibre solubile, cât și fibre insolubile, care susțin bacteriile benefice din intestin și contribuie la un microbiom intestinal mai divers”, spune medicul Bachtell-Shelbert.

Anghinare

Acest aliment are un nivel ridicat de fibre, mai precis, aproximativ 8,75 grame. În plus, varianta la conservă este la fel de sănătoasă și mult mai practică în bucătărie.

Zmeură

Iar, nu în ultimul rând, un alt aliment foarte bogat în fibre este zmeura. Într-o cană de zmeură vom găsi undeva în jur de opt grame de fibre.

„Nu sunt doar bogate în fibre, ci conțin și o cantitate mare de antioxidanți și polifenoli, care susțin funcționarea sistemului imunitar și a sistemului neurologic”, a explicat și medicul Sheila Patterson.