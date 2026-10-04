Care era numele real al lui Mircea Albulescu. Regretatul actor ar fi împlinit astăzi 92 de ani

Astăzi s-ar fi împlinit 92 de ani de la nașterea marelui actor Mircea Albulescu, una dintre cele mai importante figuri ale scenei și cinematografiei românești.

Mircea Albulescu ar fi avut astăzi 92 de ani Foto: arhivă

Născut pe 4 octombrie 1934, în București, și trecut în neființă în aprilie 2016, maestrul a lăsat în urmă roluri memorabile și o carieră de peste cinci decenii. Puțini știu însă că, dincolo de gloria scenei, artistul Mircea Albulescu, al cărui nume real și ale cărui date de stare civilă ascund o poveste de familie mai puțin cunoscută.

Cum îl chema pe Mircea Albulescu în acte

Identitatea oficială a marelui actor a cuprins mai multe variante de-a lungul deceniilor, reflectând dorințele diferite ale celor apropiați. Numele său complet a fost Iorgu Constantin V. Albulescu.

În cartea de identitate figura drept Iorgu Albulescu, un prenume ales special de tatăl său, Vasile Albulescu, de profesie dirijor de orchestră militară. În schimb, în certificatul de naștere, viitorul artist a fost trecut Constantin Albulescu, în semn de prețuire pentru nașul său de botez.

Numele de scenă, ales de mama sa

Deși actele de stare civilă îl consemnau ca Iorgu sau Constantin, consacrarea artistică a venit sub o titulatură complet diferită. Numele care avea să fie tipărit pe sute de afișe de spectacol și pe genericele marilor pelicule românești i-a fost dăruit chiar de mamă.

Mama sa, Olga Tempinski, a fost cea care a dorit ca băiatul să poarte prenumele Mircea. Sub această identitate aleasă cu dragoste maternă, Mircea Albulescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică și a devenit o legendă a culturii române, potrivit okmagazine.ro.

Marea iubire a regretatului actor

În plan personal, viața artistului a stat sub semnul loialității și al unei devotări absolute. La vârsta de 22 de ani s-a căsătorit cu Maria, partenera alături de care a trăit mai bine de jumătate de secol. După numeroase încercări, căsnicia le-a fost împlinită prin venirea pe lume a unicului lor fiu, Matei.

Moartea Mariei în anul 2007, după o grea suferință provocată de cancer, a reprezentat o traumă profundă pentru maestru. Mângâierea sa a rămas familia și nepotul Vladimir; din dragoste pentru acesta, la vârsta de 75 de ani, Mircea Albulescu a învățat limba engleză și a început să utilizeze calculatorul, având la acea vreme chiar și propria pagină web.