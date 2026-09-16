 Solista Maria Nagy a împlinit 69 de ani! În comunism a fost feblețea lui Nicu Ceaușescu: „Nu era îngâmfat!”
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Solista Maria Nagy a împlinit 69 de ani! În comunism a fost feblețea lui Nicu Ceaușescu: „Nu era îngâmfat!”

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Vă mai amintiți de frumușica solistă Maria Nagy, din anii comunismului, căreia, datorită puternicului timbru vocal, i se mai spunea și Bonnie Tyler de România? Azi, 16 septembrie 2026, artista a împlinit 69 de ani. Nici că-i dai această vârstă, fiind și acum un munte de optimism și de energie. Marina Almășan, buna ei prietenă, i-a transmis un mesaj emoționant.

Maria Nagy a împlinit azi 69 de ani. Între aceste două poze e o distanță de peste 40 de ani
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Maria Nagy a împlinit azi 69 de ani. Între aceste două poze e o distanță de peste 40 de ani Foto: foto: arhiva personala

Mesajul Marinei Almășan, la ceas aniversar: „Are o voce de mare star!”

Iată mesajul Marinei Almășan pentru Maria Nagy, căreia îi apreciază, atât vocea de aur, cât și prietenia strânsă, care le leagă, de peste 20 de ani:

„Are o voce de mare star. Nu degeaba a fost denumită Bonnie Tyler de România! Mă bucur să fi împărțit cu ea destule emoții, de-a lungul anilor, să ne fi plâns una alteia, pe umăr, ca două prietene adevărate, în momentele dificile, și mă mai bucur că am pus și eu, măcar puțin, umărul, la relansarea ei, în România (trăiește de ani buni în Ungaria și asta i-a blocat puțin relația cu fanii săi, deloc puțini!).

Astăzi e ziua ei și-i doresc din suflet ani mulți și strălucitori, melodii pe măsura vocii sale extraordinare, aceeași energie debordantă și mulți, mulți prieteni adevărați în jurul ei, care să-i facă viața mai frumoasă și singurătatea mai puțin usturătoare! La mulți ani, Maria Nagy!”.

A revenit pe scenă cu o piesă compusă de Keo: „În sfârșit, după zeci de ani, am piesa mea!”

Maria Nagy a vorbit recent și despre revenirea în muzica românească, piesa „Inima pe jar”, a lui Keo, bucurându-se de un real succes, încă de la lansare:

„A sosit momentul când cuvintele nu sunt de ajuns și sunt de prisos! Numele piesei reflectă tot ceea ce simt. În sfârșit, după zeci de ani, am din nou piesa mea! Doar a mea! Drumul a fost lung, dar nici pentru o secundă nu am încetat să visez!

Se spune că în viață nimic nu e întâmplător, dar fără acești oameni minunați, care m-au sprijinit, încurajat și m-au susținut, probabil entuziasmul meu se stingea. Dar Radu Groza m-a luat sub aripa lui și mi-a zis: „Maria, acum este momentul tău!”, a menționat Maria Nagy, pe Facebook.

Amintiri despre Nicu Ceaușescu: „L-am cunoscut când eram la Paris”

Într-un interviu pentru libertatea.ro, Maria Nagy a dat timpul înapoi și a povestit despre relația strânsă, avută, în anii gri ai comunismului, cu Nicu Ceaușescu:

„L-am cunoscut când eram la Paradis, la mare, iar el mă știa de la Cenaclul Flacăra. Nu-mi amintesc exact cine m-a prezentat și cum, dar cred că domnul Viorel Păunescu, care a fost mâna lui dreaptă. Era un om minunat! Am auzit lucruri foarte urâte despre el, eu l-am cunoscut o vară întreagă, dar nu am văzut nimic rău. Dacă îl rugai de ceva să te ajute, te ajuta imediat”.

„Nu era îngâmfat, era un om extraordinar”

Are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei apropiat: 

„Vă spun o poveste cu el. Am fost invitați la el, la vilă, la Neptun. Eu mergeam de obicei cu Cornel Constantiniu, cu mașina, așa că nu prea știam eu drumul. Eram la vilă, iar la un moment dat a trebuit să plec la restaurant.

Și s-a oferit să mă ducă el cu mașina. Cum nu mai țineam minte unde e barul respectiv, a coborât în stațiune și i-a întrebat pe oameni, foarte politicos: „Bună seara, vă rog frumos să-mi spuneți unde este restaurantul „cutare”! După care le-a mulțumit foarte frumos și m-a dus acolo. Deci nu era îngâmfat, era un om extraordinar și mă bucur că l-am cunoscut”.

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