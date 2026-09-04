Românii care și-au făcut buletin electronic au ajuns să regrete alegerea. „Își bat joc de om, efectiv”

Mai mulți români au optat pentru cartea de identitate electronică (CEI) în locul buletinului cel vechi, în speranța că le va face viața mai ușoară. În realitate, lucrurile s-au complicat, iar oamenii s-au lovit tot mai des de probleme.

Probleme pentru posesorii cu cartea de identitate electronică. Foto: freepik.com

Cartea de identitate electronică le-a pus bețe în roate multor români. De la accesarea platformei „E-Sănătatea Mea”, la înscrierea în programul Rabla 2026, oamenii nu au reușit, de cele mai multe ori, să-și facă treaba cu CEI.

Ce beneficii au promis autoritățile că există cu CEI

Printre avantajele cărții electronice de identitate, autoritățile române susțineau că aceasta poate fi utilizată ca document de călătorie în UE. De asemenea, cu CEI se permite autentificare online în sisteme informatice, deoarece conține un certificat digital de autentificare protejat printr-un cod PIN.

În același timp, cartea de identitate electronică poate fi folosită pentru semnătură electronică avansată și păstrează confidențialitatea prin faptul că adresa nu ma este trecută pe document, ci aceasta poate fi văzută doar de autorități. Mai mult decât atât, statul român susține că are elemente de securitate mai avansate ce reduc riscul de falsificare și furt de identitate, poate fi emisă copiilor sub 14 ani și are dimensiunea unui card bancar.

Problemele întâlnite de românii cu CEI

Problema vine, prima oară, chiar din partea instituțiilor. Unele nu au cititoarele sau aplicațiile adecvate pentru a putea accesa informațiile cetățeanului. În același timp, românii trebuie să aibă două coduri PIN, unul de patru cifre pentru autentificare și unul de 6 cifre pentru semnătură electronică, scrie adevarul.ro.

Au existat probleme și la înscrierea Programul Rabla 2026. Posesori de CEI au semnalat atunci faptul că nu puteau introduce datele noului act de identitate în anumite câmpuri ale formularului. Atunci, Administrația Fondului pentru Mediu a venit cu un comunicat în care a precizat că există o opțiune diferită în cazul celor cu acest tip de document. Riscul ca experiența să se repete este mare pentru că, de cele mai multe ori, formularele nu au fost actualizate.

Aplicațiile pe care trebuie să le ai pe telefon pentru a putea accesa documentul

Pentru a putea beneficia de facilitățile CEI, posesorul trebuie să descarce o aplicație pe telefon, Ro CEI Reader. Aceasta are funcția de cititor al cărții electronice și te ajută să prezinți anumite informații atunci când ți se cer la un ghișeu.

Separat, poți să instalezi, tot pe telefon, ROeID, o altă aplicație, dacă vrei o identitate digitală cu care să te autentifici la servicii publice online. Instalarea acesteia presupune inclusiv o etapă de validare din partea Autorității pentru

Digitalizarea României (ADR). ROeID nu este „cititorul de buletin”, așa cum este Ro CEI Reader, ci este instrumentul prin care îți dovedești identitatea în mediul online și accesezi servicii digitale. Pentru utilizarea CEI direct pe PC ai nevoie, pe de altă parte, de cititor de card și de o altă aplicație, IDPLUGMANAGER, mai scrie sursa citată.

Experiența unei românce care deține cartea de identitate electronică

Felicia Botea, o româncă ce a renunțat la buletinul clasic și a optat pentru cartea de identitate electronică, susține că a întâmpinat diverse probleme. Când a mers să ridice documentul, nu le mergea sistemul celor de la instituție.

„Când am mers să ridicăm buletinul, nu le mergea sistemul. «Veniți în altă zi». Deci omul care s-a învoit o dată să vină să își facă buletinul, apoi încă o dată să îl ridice, trebuie să se învoiască a treia oară de la muncă, pentru că programul de funcționare de la Evidenta Populației nu este gândit pentru oameni, ci pentru funcționari”, a afirmat aceasta, pentru publicația menționată.

După ce a intrat în posesia documentului, și-a descărcat aplicația care citește cartea electronică și a povestit cum au decurs lucrurile la ghișeu din acel moment.

„ Prezinți buletinul nou la Taxe și Impozite. Funcționara ți-l cere în fizic pe cel complet, cu adresa. Îl ai în telefon, descărcat din aplicație. Nu e de ajuns. «Trimiteți-ni-l pe mail». De ce? Nu știa să lucreze cu cititorul de carte electronică. Simplu. Așa că tot omul era pus să facă trei manevre în plus, ca să nu bage funcționara cartea în cititor și să facă ea crop pe imagine ca să scoată adresa. A venit altă funcționară, care îmi cerea să bag PIN-ul și ținea cititorul în mână la ea, fără să mi-l dea, între noi fiind taraba ghișeului. «Unde să bag pinul?»; «În cititor, unde!»; «Păi, dați-mi cititorul»”, a continuat Felicia Botea.

De asemenea, aceasta susține că a fost avertizată de către funcționara de la Evidența Populației că vor fi situații în care i se va cele buletinul vechi și că nu va funționa peste tot. A avut dificultăți și la bancă, acolo unde datele nu erau actualizate și nu se puteau actualiza fără buletin. Astfel, ea a încercat să renunțe la CEI și să opteze, din nou, pentru buletinul obișnuit.

„Am vrut să merg să cer vechiul buletin înapoi, sau să-mi fac altul, tot pe stil vechi, să scap de prostia și nemernicia statului român față de cetățean, pentru că îți bagi tot tu capul la jug. Tot nu înțeleg, cu toate laudele de digitalizare, de ce la orice interacțiune cu Evidența Populației tot tu trebuie să ai teancul doldora de acte, dosarul cu totul documentat de când te-ai născut.

De ce e nevoie să îmi demonstrez nașterea, starea civilă, legăturile de filiație când ei au totul acolo? De ce nu e de ajuns să mă identific? De ce trebuie să demonstrez că m-am născut? De ce trebuie eu să demonstrez cu acte ce am în proprietate? Nu au totul acolo bine betonat, pe taxe, impozite, declarații? Și dacă nu ai declara deloc vreo tranzacție, nu poți fugi de răspundere, că devii pasibil de altele. Ei au totul interconectat, cum au mărturisit băncile, dar le e lene să dea un click. Își bat joc de om, efectiv”, a mai afirmat românca, pentru Adevărul.