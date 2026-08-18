Daciana Sârbu, escapadă alături de iubitul cu 20 de ani mai tânăr. Imaginile de la malul mării cu cei doi

Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a împărtășit cu urmăritorii ei imagini din ultima vacanță pe care a petrecut-o alături de Alex Ghionea, iubitul ei cu 20 de ani mai tânăr. Deși cei doi preferă discreția, Daciana Sârbu nu s-a sfiit să arate o mică parte din concediul lor.

Cum s-au afișat cei doi

Fotografiile postate pe contul de Instagram al Dacianei Sârbu surprind momente de relaxare, apusuri spectaculoase și cine liniștite la malul mării.

Într-una dintre imagini, cei doi apar îmbrățișați, privind spre mare, Alex fiind fotografiat din spate, în timp ce Daciana stă alături de el. Daciana a însoțit postarea cu un mesaj scurt, dar sugestiv: „Zile care rămân în suflet”.

Fotografiile din Grecia reprezintă una dintre puținele ocazii în care cei doi apar împreună în public, în special într-un cadru de vacanță.

Cine este partenerul Dacianei Sârbu

După o perioadă de singurătate, Daciana Sârbu trăiește din nou o poveste de dragoste discretă, alături de un bărbat mult mai tânăr decât ea, care pare să o facă foarte fericită. Deși viața ei personală atrage mereu atenția publicului, antreprenoarea își păstrează relația departe de ochii curioșilor.

Originar din Mediaș, Alex Ghionea este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât Daciana Sârbu, care are 49 de ani. Relația lor ar fi început la aproximativ un an după divorțul discret al Dacianei de Victor Ponta. Cei doi sunt împreună de aproape trei ani și au mai fost surprinși în vacanțe. Anul trecut, au petrecut câteva zile la Atena, unde au sărbătorit ziua de naștere a lui Alex.

Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, a spus ea, pentru spynews.ro.

Alex Ghionea ar fi avut probleme cu legea

Potrivit unor surse, tânărul barman ar fi cercetat penal pentru fals, ceea ce a atras atenția presei și a publicului. Antreprenoarea a explicat că a învățat să accepte și momentele mai neplăcute din viața de persoană publică:

„De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez. Vă spun doar că, așa cum mă vedeți, așa sunt, nu o să fiu niciodată altfel, indiferent cât de delicat sau ciudat e subiectul”, a mai spus Daciana Sârbu.