Toto Dumitrescu scapă de închisoare. Cum și-a justificat fuga de la locul accidentului

Actorul Toto Dumitrescu scapă de închisoare, după ce a fugit de la locul accidentului, în 2025. Cu toate acestea, instanța a decis să rămână la pedeapsa inițială de 2 ani de închisoare cu suspendare. În același timp, el va sta fără permis de conducere pentru următorii trei ani și trebuie să presteze muncă în folosul comunității. Cum s-a justificat în fața instanței.

Toto Dumitrescu scapă de închisoare. Foto: Instagram

Toto Dumitrescu are și un termen de supraveghere impus de trei ani. În această perioadă, el trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București, dar este nevoit și să participe la un program de reintegrare socială.

Toto Dumitrescu scapă de închisoare

Curtea de Apel București a respins apelul procurorilor, astfel că Toto Dumitrescu rămâne cu pedeapsa inițială stabilită de Judecătoria Sectorului 1. În același timp, s-a menținut perioada de supraveghere și interdicția conducerii pe drumurile publice a oricărui vehicul.

Pe lângă faptul că trebuie să meargă periodic la Serviciul de Probațiune București, el trebuie să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat sau să comunice în prealabil schimbarea locuinței, a locului de muncă şi orice deplasare care depășește cinci zile.

„În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) și (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie, …, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracțiunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor producerii acestuia.

În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului Dumitrescu Badea Ilie exerciţiul dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani, care se va executa în condițiile art. 68 alin. 1 lit. b) C. penal, respectiv de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare”, se arată în hotărârea instanței.

Fiul lui Ilie Dumitrescu trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității ori la Arhiepiscopia Bucureștilor sau Fundația pentru Promovarea Sancțiunilor Comunitare.

Cum s-a justificat pentru fuga de la locul accidentului

Toto Dumitrescu a negat că ar fi consumat droguri, deși testele efectuate au dovedit contrariul. Acesta a menționat că a plecat de la locul accidentului deoarece s-a speriat. La acel moment, el nu era singur, ci cu iubita lui. Cei doi s-au ascuns într-un apartament închiriat pe Airbnb.

Și tânăra respectivă a fost audiată, Ea a declarat că actorul „s-a speriat, deoarece știa că nu are permis de conducere și acesta este motivul pentru care a hotărât să plece de la fața locului”, deși incidentul nu s-a produs din cauza lui. Tot ea a menționat că el știa că este căutat și atât timp cât au stat împreună, Toto Dumitrescu nu a consumat nici droguri și nici alcool, arată anchetatorii.

Accidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025. Actorul conducea un Mercedes, ce îi aparținea unui prieten, moment în care a fost implicat într-un accident în care au fost avariate, în total, trei mașini. Astfel, instanța a decis că, în final, condamnarea la 2 ani de închisoare cu suspendare este cea potrivită, motivând că inculpatul a regretat cele făcute.

„Instanța are convingerea că desfășurarea prezentelor proceduri judiciare și sancțiunea aplicată sunt suficiente pentru a trezi în conștiința inculpatului un sentiment de regret față de fapta săvârșită şi va avea un efect inhibitor în săvârşirea de alte infracţiuni”, se precizează în document, scrie gsp.ro.

Toto Dumitrescu a ajuns la Obregia

Pe parcurs, Toto Dumitrescu nu a stat departe de probleme. În iunie, el s-a certat cu iubita sa în plină stradă și a devastat un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. Atunci, a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Unul dintre agenți a fost mușcat, astfel că actorul a ajuns să fie internat la Spitalul Obregia.