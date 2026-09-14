Și-a găsit Cristina Ionașcu sau nu dragostea după participarea la „Burlacii”: „Nu mai caut nimic la un bărbat”

Cristina Ionașcu, hostess și model în vârstă de 26 de ani, a intrat în aventura „Burlacii - Foc în Paradis” de la Pro TV fără să își facă un scenariu dinainte.

1/7 Cristina Ionașcu, hostess și model în vârstă de 26 de ani, a intrat în aventura „Burlacii - Foc în Paradis” de la Pro TV Foto: click.ro

A preferat să se lase purtată de experiență și să vadă unde o duce viața. Iar cele cinci săptămâni de filmări au venit cu o surpriză: Cristina spune că s-a redescoperit și a scos la suprafață părți din ea pe care le credea demult uitate.

„Mă las dusă unde mă duce viața” a fost filosofia cu care a pornit în această experiență. A venit pentru experiență și expunere, iar dacă în acest drum avea să apară și iubirea, aceasta ar fi fost un „bonus extraordinar”.

„Am scos la suprafață părți ale mele pe care le-am îngropat de mult”

Cristina recunoaște că perioada petrecută la filmări a avut un impact important asupra ei.

„M-am schimbat în multe, multe feluri. Dar în descoperirea mea mi-a plăcut foarte bine. Am scos la suprafață părți ale mele pe care le-am îngropat de mult și nu credeam că o să mai fiu așa”, ne-a povestit ea.

Unul dintre lucrurile care i-au făcut experiența mai ușoară a fost faptul că a fost alături de prietenele sale.

„Vibe-ul care a fost, toate lucrurile care s-au legat… Faptul că am fost cu prietenele mele acolo mi-a făcut un pic mai ușoară toată experiența”, a fost "zgârcită" în declarații tânăra

A găsit sau nu bărbatul pe care îl căuta?

Întrebarea care stârnește cel mai mult curiozitatea este, evident, dacă Cristina a întâlnit la „Burlacii” de la PROTV un bărbat care să o fascineze suficient de mult încât să se îndrăgostească.

Răspunsul ei păstrează misterul: „Poate am descoperit unul, poate am descoperit mai mulți”, ne-a mai spus frumoasa brunetă care nu a putut oferi prea multe detalii.

Mai mult, atunci când a fost întrebată ce caută în prezent la un bărbat, Cristina a surprins: „Nu mai caut nimic la un bărbat”.

Asta înseamnă că și-a găsit alesul? Nici aici nu oferă un răspuns categoric. „Nu știu dacă l-am găsit. Poate l-am găsit sau poate nu”.

Cristina a vorbit însă și despre ceea ce a învățat din relațiile sale de până acum. Își dorește un bărbat prezent, care să fie alături de ea și să nu o lase „în aer” în momentele importante.

Cât contează banii într-o relație?

Pentru Cristina Ionașcu, banii nu reprezintă criteriul principal atunci când vine vorba despre iubire. Întrebată cât de mult contează situația financiară într-o relație, tânăra a răspuns fără ezitare:

„Banii nu contează într-o relație”, e de parere participanta la „Burlacii”.

În schimb, caracterul și forța interioară sunt importante pentru ea. Din declarațiile sale reiese că își dorește un bărbat inteligent, cu un caracter puternic, stăpân pe el și pe care să se poată baza.

Ar mai participa o dată la „Burlacii”?

Experiența de la Pro TV nu a speriat-o. Dimpotrivă, dacă ar avea ocazia să o ia de la început, Cristina spune că ar face-o: „Da, aș vrea să o iau de la capăt”.

Pentru ea, „Burlacii” nu a însemnat doar posibilitatea de a întâlni un bărbat, ci și o experiență personală care a ajutat-o să se redescopere.

Iar dacă în spatele camerelor s-a născut sau nu o poveste de iubire, Cristina știe să păstreze suspansul. „Poate l-am găsit sau poate nu” lasă loc de interpretări pentru toate variantele.