Mădădina Apostol nu apărea în testamentul lui Nick Rădoi. Cui urma să-i rămână averea

Nick Rădoi își pregătise testamentul cu aproximativ un an după ce fusese diagnosticat cu cancer la colon. Afaceristul a luat decizia în perioada în care se afla în recuperare, după ce medicii descoperiseră o tumoră de nouă centimetri în timpul unei intervenții pentru apendicită.

Nick Rădoi Foto: Arhivă

În vârstă de 62 de ani la momentul diagnosticului, Nick Rădoi a decis să stabilească din timp ce urma să se întâmple cu averea sa, estimată la 30 de milioane de dolari.

Afaceristul a spus atunci că testamentul său era deja întocmit și că averea urma să fie lăsată copiilor și nepoților. În declarația sa, Nick Rădoi a precizat în mod explicit că fosta sa iubită, Mădălina Apostol, nu era inclusă printre beneficiarii testamentului.

Nick Rădoi a decis cine va primi averea

Diagnosticul primit în vara anului 2023 l-a determinat pe Nick Rădoi să își pună în ordine lucrurile legate de moștenire. Medicii descoperiseră o tumoră de nouă centimetri în timpul operației de apendicită, iar afaceristul a decis să își pregătească testamentul.

La aproximativ un an de la diagnostic, în perioada de recuperare, acesta a vorbit despre hotărârea pe care o luase în privința averii sale.

Nick Rădoi a explicat că documentul era deja făcut și că decizia sa era una clară. El a spus că banii și bunurile sale urmau să ajungă la copii și nepoți, pe care îi considera cei mai importanți destinatari ai averii sale.

„Testamentul meu e făcut, e privat, făcut așa cum trebuie să fie! Sunt foarte fericit să am casa plină de nepoţi. Îi iubesc ca pe ochii din cap şi, bineînţeles că tot ce am eu nu se pune problema să las altcuiva, decât lor. Ar vrea ea să fie acolo”, a spus Nick Rădoi, în urmă cu doi ani pentru Click!.

Declarația făcea referire și la dorința fostei sale iubite de a apărea printre beneficiarii averii.

Mădălina Apostol nu era trecută printre beneficiari

Mădălina Apostol nu fusese inclusă în testamentul afaceristului. Nick Rădoi a precizat că averea sa, estimată la 30 de milioane de dolari, urma să fie împărțită copiilor și nepoților.

Decizia fusese luată după diagnosticul de cancer, într-o perioadă în care acesta se afla în recuperare. La acel moment, afaceristul a vorbit deschis despre testament și despre modul în care alesese să își împartă averea.

Declarația lui Nick Rădoi arăta că nu intenționa să lase averea unei alte persoane în afara familiei sale, chiar dacă fosta iubită și-ar fi dorit să primească o parte din aceasta.

Astfel, testamentul fusese pregătit înainte de evenimentele care au readus ulterior în atenție relația dintre cei doi.

Informațiile despre testamentul lui Nick Rădoi au reapărut în contextul decesului Mădălinei Apostol. Aceasta a murit duminică dimineața, 13 august, în jurul orei 02:00. Primele informații indicau posibilitatea unei sinucideri.

Cu doar câteva ore înainte de deces, Mădălina Apostol distribuise imagini cu copiii săi.