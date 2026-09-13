 Ringo Starr mănâncă de zeci de ani același sandviș. Are doar două ingrediente
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Ringo Starr mănâncă de zeci de ani același sandviș. Are doar două ingrediente

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Ringo Starr, legendarul baterist al trupei The Beatles, are un obicei culinar care a stârnit curiozitatea fanilor din întreaga lume: de zeci de ani, artistul mănâncă același sandviș simplu, făcut din doar două ingrediente - pâine și brânză de capră. 

Sandvișul preferat al lui Ringo Starr
Sandvișul preferat al lui Ringo Starr Foto: shutterstock

Vedetele preferă sandvișuri cu ingrediente neobișnuite

Multe alte figuri din cultura pop consumă sandvișuri cu combinații surprinzătoare de ingrediente. Creatorul de conținut Domenic vorbește despre aceste rețete în mediul online, arătându-le urmăritorilor cum să prepare sandvișul vegetal cu vinete preferat al artistei Billie Eilish sau chiar salata de ton a lui Matthew McConaughey.

Unele dintre sandvișurile prezentate de Domenic sunt inspirate din ingredientele preferate ale unei vedete, altele sunt replici exacte ale unor rețete despre care celebritățile au vorbit public. Rezultatul variază de la combinații evident delicioase la unele discutabile, de cele mai multe ori undeva la mijloc. Printre ideile simple, dar promițătoare, se află și sandvișul preferat al unui alt muzician legendar: Ringo Starr.

Cum se prepară sandvișul preferat al lui Ringo Starr

Într-un interviu din 2021 cu Stephen Colbert, Starr a declarat că cel mai bun sandviș este unul extrem de simplu: pâine cu brânză. Bateristul de la Beatles este vegetarian și, după cum remarcă Colbert, „un om simplu”. Singura lui pretenție este ca brânza să fie din lapte de capră.

Starr a explicat că nu consumă produse din lapte de vacă pentru că „moleculele sunt prea mari”. Colbert îl provoacă să detalieze, iar muzicianul insistă că nu bea și nu mănâncă nimic provenit de la vacă pentru că animalul este prea mare, spre deosebire de capră. Logica nu are bază științifică, dar a inspirat un sandviș ușor de preparat, undeva între unul cu brânză la tigaie și o gustare de tip charcuterie, potrivit Fox News.

Cum Ringo Starr nu spune că sandvișul trebuie să conțină un singur tip de brânză de capră. Domenic folosește două ingrediente esențiale: un chèvre moale, tartinabil, și un cheddar de capră, ferm, care poate fi ras. 

Domenic prăjește două felii de pâine într-o tigaie, până devin aurii pe ambele părți. Folosește unt, dar pentru cei care vor să respecte preferințele lui Ringo Starr, o margarină vegetală ar fi mai potrivită.

 Pentru cei care iubesc sandvișurile elaborate, pline de ingrediente, rețeta poate părea prea simplă. Dar un sandviș cu brânză bine făcut are farmecul lui, iar aroma intensă și ușor acrișoară a brânzei de capră poate transforma preparatul într-o surpriză plăcută. Preferința excentrică a lui Ringo Starr își găsește locul în categoria rețetelor „ciudate, dar memorabile”, alături de sandvișul cu ceapă al lui James Beard.

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