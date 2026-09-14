 Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești de Înălțarea Sfintei Cruci
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Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești de Înălțarea Sfintei Cruci

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Pe 14 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Ziua este dedicată Sfintei Cruci, simbol central al credinței creștine și al jertfei Mântuitorului Iisus Hristos.

Înălțarea Sfintei Cruci
Înălțarea Sfintei Cruci Foto: arhivă

În această zi, credincioșii merg la biserică, se roagă și aprind lumânări pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în momentele dificile. Printre rugăciunile rostite se află și rugăciunea Sfintei Cruci, considerată în tradiția populară o rugăciune puternică, la care mulți credincioși apelează atunci când trec prin încercări.

Înălțarea Sf. Cruci, sărbătorită anual pe 14 septembrie

Înălțarea Sfintei Cruci este sărbătorită în fiecare an pe 14 septembrie și amintește de aflarea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos și de momentul în care aceasta a fost înălțată înaintea poporului.

Potrivit tradiției creștine, Sfânta Cruce a fost descoperită la Ierusalim de împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Evenimentul este legat de anul 326, iar sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a fost instituită ulterior, după sfințirea Bisericii Sfântului Mormânt.

Ziua de 14 septembrie are și un caracter aparte în viața liturgică ortodoxă. Este o zi de post, iar credincioșii sunt îndemnați la rugăciune, reculegere și apropiere de Dumnezeu.

Sfânta Cruce este văzută nu doar ca un simbol al suferinței, ci și ca semn al biruinței asupra morții și al iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. De aceea, pentru credincioși, rugăciunea adresată lui Dumnezeu înaintea Sfintei Cruci are o semnificație profundă.

În această zi, mulți oameni aleg să rostească o rugăciune pentru ei și pentru cei dragi, cerând sănătate, pace în familie, putere și ajutor în depășirea necazurilor.

Rugăciunea Sfintei Cruci, despre care se spune că face minuni

Rugăciunea Sfintei Cruci este cunoscută și ca o rugăciune de apărare și întărire sufletească. În tradiția creștină, credincioșii se roagă Sfintei Cruci cu nădejde și credință, mai ales în perioadele în care simt că au nevoie de sprijin.

Una dintre rugăciunile cunoscute și rostite în această perioadă este:

„Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.”

Rugăciunea exprimă credința că Dumnezeu poate oferi oamenilor protecție, putere și izbăvire în fața încercărilor.

În tradiția populară, despre rugăciunea Sfintei Cruci se spune că poate aduce ajutor și că unele rugăciuni rostite cu credință au puterea de a schimba în bine viața celui care se roagă. Aceste credințe fac parte din evlavia populară și din modul în care oamenii au transmis din generație în generație respectul pentru Sfânta Cruce.

Important este însă ca rugăciunea să nu fie privită ca o formulă magică. În înțelegerea creștină, puterea rugăciunii vine din relația omului cu Dumnezeu, din credință, pocăință și nădejde.

De Înălțarea Sfintei Cruci, rugăciunea poate fi un moment de liniște și de apropiere de Dumnezeu. Credincioșii pot rosti această rugăciune pentru ei, pentru familie sau pentru cei aflați în suferință, cerând luminare și putere pentru a trece cu bine peste încercările vieții.

Pentru mulți credincioși, 14 septembrie reprezintă astfel mai mult decât o sărbătoare din calendar. Este o zi în care își amintesc că, dincolo de suferință și de încercări, Crucea este și simbolul speranței, al credinței și al biruinței.

Rugăciunea Sfintei Cruci poate fi rostită cu smerenie și cu inimă deschisă, nu doar de sărbătoarea din 14 septembrie, ci ori de câte ori omul simte nevoia de întărire sufletească și de apropiere de Dumnezeu.

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