 Cum transformă grecii munca în sărbătoare: „Este un motiv să te întâlnești cu vecinii, cu turiștii, să pui mesele afară, să cânți, să dansezi”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cum transformă grecii munca în sărbătoare: „Este un motiv să te întâlnești cu vecinii, cu turiștii, să pui mesele afară, să cânți, să dansezi”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Grecii au un talent aparte: reușesc să facă spectacol din orice moment al vieții. Aici nu se spune niciodată „a început culesul migdalelor” sau „s-a copt fisticul”. Întrebarea firească este alta: „Când este festivalul?”.

image png
Foto: Facebook

Cum o recoltă devine motiv de petrecere în Grecia

Arborele de migdale oferă un motiv de sărbătoare de două ori pe an: primăvara, când livezile sunt pline de flori albe și roz, și la finalul verii, când semințele ajung pe mese.

În Sykourio, lângă Larissa, această cultură este celebrată prin Festivalul Migdalei. Un român stabilit în Grecia a făcut o postare pe Facebook în care a surprins cel mai bine momentul de sărbătoare al grecilor. 

„Nu este un eveniment la care mergi doar să cumperi un kilogram de migdale și să pleci. Sunt produse tradiționale, prăjituri cu migdale, muzică și laiko glenti - petrecerea populară”.

Astfel, culesul devine un prilej de întâlnire, de muzică, de dans și de mese întinse în aer liber.

Fisticul, regele toamnei în Grecia

Pentru mulți, adevărata vedetă a toamnei este fisticul. Se cultivă în Evia, Tesalia și Molos, dar pentru cel mai bun fistic trebuie mers în Egina.

Insula găzduiește anual Aegina Fistiki Fest, iar în 2026 festivalul are loc între 17 și 20 septembrie.

Pensionarul descrie perfect experiența: „Abia cobori de pe ferry și pe faleză apar zeci de standuri. Găsești fistic crud și prăjit, înghețată, dulciuri, pesto, produse de patiserie și tot felul de invenții culinare în care grecii au strecurat fisticul”.

Grecii folosesc migdale și fistic în deserturi celebre: amygdalota, ravani, baklava, kataifi. Le pun în înghețată, în iaurt, în prăjituri și chiar în preparate sărate.

Românul povestește amuzant că a văzut un astfel de aliment: „Am văzut un fel de șnițele cu fistic”.

Migdalele și fisticul sunt hrănitoare, bogate în proteine, fibre și vitamine. Dar grecii nu se gândesc la tabele nutriționale. Astfel, pentru turiștii interesați, datele festivalului sunt următoarele:

Sykourio – Festivalul Migdalei:

19 septembrie 2026 Egina – Aegina Fistiki Fest: 17–20 septembrie 2026

Mikrothives, Almyros – Festivalul Migdalei: 8 august 2026.

Ghid de cumpărături

photo collage png (1) png
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt Internațional
mama lui daniel buzdugan
FotoDaniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată” Vedete românești
image
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini” adevarul.ro
image
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci milioane“ adevarul.ro

Parteneri

image
Denis Drăguș, discuție decisivă cu Gică Hagi: „A contat mult părerea dânsului!”. Ce sfat i-a dat „Regele” www.fanatik.ro
image
Cum funcţiona fabrica de bani de la Suceava. 3 bărbaţi, trimişi în judecată după ce au tipărit 1 mil. € falşi observatornews.ro
image
Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa www.antena3.ro
image
Bolojan propune un guvern tehnocrat pentru ieșirea din criză și spune că nu va demisiona, pentru că ar fi „iresponsabil” www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Generalul Ioniţă a fost găsit mort după o dispută cu amanta. Şocant, cine este femeia! Ce s-a întâmplat între ei înainte de dramă as.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție playtech.ro
image
Scandal uriaș sub ochii lui Florin Tănase în Cipru! Antrenorul său a fost eliminat, iar fanii au aruncat cu sticle spre arbitri. Video www.fanatik.ro
image
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
806453608 2248382492672838 2552208503489923919 n jpg
Record mondial după ce 20.000 de oameni au cinat împreună în Piața Constituției din Capitală Național
Muncitori in fabrica Foto Freepik com jpg
Țara care îi plătește pe români cu până la 9.600 de euro pe lună. Ofertele de muncă sunt tot mai căutate Internațional
nunta alexandru nazare si maria mihali
#Exclusiv Click!
FotoAlexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu! Primele imagini de la marele eveniment Național
branza feta
Feta, brânza pe care grecii o pun aproape în orice: „A devenit un personaj al mesei.” Ce diferență este față de telemeaua românească Fapt divers
photo collage png (1) png
Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt Internațional
burete istock jpg
Buretele de vase miroase mereu urât? Află ce să faci ca să scapi definitiv de problemă Fapt divers
„Masa care unește”
#Exclusiv Click!
20.000 de oameni la aceeași masă, în Piața Constituției! „Masa care unește” pregătește un nou record mondial Național
O profesoară s-a casatorit cu fostul ei student
O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net