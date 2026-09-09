 Pățania unei familii de români la finalul vacanței din Grecia: „Pot cere 2.000-3.000 de euro”
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Pățania unei familii de români la finalul vacanței din Grecia: „Pot cere 2.000-3.000 de euro”

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Finalul unui concediu în Grecia s-a transformat într-un calvar costisitor pentru o familie de români plecată în Kefalonia. În drum spre casă, mașina s-a defectat iremediabil pe o șosea elenă.

Ghinionul de care a avut parte o familie de români în Grecia
Ghinionul de care a avut parte o familie de români în Grecia Foto: ap_ollo

O vacanță de vis într-una dintre cele mai apreciate destinații din Grecia s-a încheiat brusc sub semnul ghinionului pentru niște turiști români ce au cerut ajutorul pe un forum Grecia. 

În timp ce reveneau spre țară de pe insula Kefalonia, călătoria a fost întreruptă brutal de o pană majoră de motor. Blocați la sute de kilometri de casă, oamenii s-au văzut puși în fața unei alegeri dificile: să aștepte săptămâni întregi într-un service străin sau să plătească sume exorbitante pentru repatrierea autoturismului.

Ghinion la 87 de kilometri de Ioannina: motor cedat și 15 zile de așteptare

Incidentul a avut loc pe traseul de întoarcere, la aproximativ 87 de kilometri distanță de orașul Ioannina, când motorul vehiculului a cedat dintr-odată.

După ce au tractat mașina până la cel mai apropiat service, șoferul a primit o veste descurajantă din partea mecanicilor eleni: toate cele patru injectoare erau compromise, existând suspiciuni serioase că și pompa de motorină ar fi fost afectată.

Cum piesele de schimb trebuiau comandate din afara zonei, timpul estimat pentru reparație depășea 15 zile lucrătoare. Confruntați cu refuzul tacit al personalului local de a găsi o soluție rapidă și cu imposibilitatea de a rămâne pe loc două săptămâni, turiștii au decis că singura cale rezonabilă este aducerea mașinii direct la un service din Sibiu.

Reacția comunității online: costuri uriașe pe platformă și variante de avarie

Pățania a fost expusă pe rețelele de socializare, unde șoferul a cerut recomandări și estimări de preț pentru un transport auto din Grecia până în România.

Răspunsurile celorlalți internauți au conturat rapid o realitate financiară dură. Mulți i-au avertizat că firmele de tractări pot cere între 2.000 și 3.000 de euro pentru o astfel de cursă internațională, mai ales având în vedere gabaritul generos al dubei.

„Ar mai putea fi o varianta sa "închiriați" o mașină de tractări din Romania și să vină cineva după dvs. Cei cu tractări pot cere 2000 3000 euro pt asemenea transport”.

Printre sfaturile primite, unii conducători auto le-au sugerat verificarea burselor de transport pentru a prinde un trailer de mașini care se întoarce gol din Salonic, estimând că o înțelegere norocoasă ar putea coborî costul undeva la 5.500 de lei.

„ încercați pe bursa transport poate exista vreun trailer mare (camion care transporta mașini)care are drum din Salonic.”

O altă variantă avansată a fost întoarcerea familiei în țară cu transport alternativ, urmând să revină ulterior cu o platformă închiriată direct din România pentru a recupera vehiculul la costuri mai suportabile.

„Cred ca ieșiți mai bine dacă mergeți în țară și vă întoarceți cu o mașină+ platformă închiriată”.

Ce au mai pățit românii în Grecia

Cazul familiei care a rămas fără mașină în Koridalos nu este singurul incident cu care s-au confruntat românii aflați în vacanță în Grecia.

De-a lungul timpului, turiștii români au povestit despre diverse situații neplăcute întâlnite în timpul concediilor, de la probleme cu autoturismele și furturi până la incidente care le-au dat planurile peste cap chiar înainte de întoarcerea acasă. Astfel de experiențe sunt relatate frecvent în comunitățile online dedicate românilor care călătoresc în Grecia, unde turiștii își cer ajutorul sau îi avertizează pe ceilalți cu privire la problemele întâmpinate.

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