Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație”

O vacanță în Grecia s-a transformat într-o adevărată bătaie de cap pentru un grup de români. Aceștia au fost amendați chiar la graniță, după ce pasagerii de pe bancheta din spate nu purtau centura de siguranță, iar șoferul a rămas fără permis. Cum turiștii urmează să se întoarcă în România înainte de data la care au fost chemați să își recupereze documentul, aceștia au cerut ajutorul românilor de pe Facebook.

Un român a rămas fără permis în Grecia și riscă să se întoarcă acasă fără el Foto: arhiva Click!

O vacanță în Grecia a început cu probleme pentru un grup de români, după ce mașina în care se aflau a fost oprită la graniță. Șoferul a rămas fără permis, iar turiștii au fost informați că îl pot recupera abia după ce vacanța lor se va fi încheiat.

Situația a fost relatată într-o postare publicată pe grupul de Facebook „Forum Grecia”, unde turistul a cerut ajutorul celorlalți români care au trecut prin experiențe similare.

Români, amendați la granița cu Grecia. Șoferul a rămas fără permis

Potrivit postării, sancțiunea a fost aplicată deoarece persoanele aflate pe bancheta din spate nu purtau centura de siguranță. Pe lângă amendă, șoferului i-a fost suspendat permisul.

„Bună seara! Avem și noi o situație, am venit în Grecia în vacanță, iar la graniță astăzi, luni 07.09.2026, am fost amendați pe motiv că persoanele de pe bancheta din spate nu aveau centura de siguranță. Șoferului i s-a suspendat permisul și ni s-a zis să ne întoarcem lunea viitoare după el, însă noi duminică ne întoarcem către România. Există vreo șansă să recuperăm permisul mai repede? Vă mulțumesc!”, a scris acesta.

Reacțiile românilor

Postarea a stârnit numeroase reacții, iar unii membri ai grupului au criticat faptul că pasagerii nu purtau centura de siguranță.

„Ca de la anonim la anonim... bănuiesc că știați regulile din Grecia... că tot apar pe Facebook!”, „Aceleași reguli și în RO. Poate învățați să purtați centurile. Salvează vieți!”, sau „În Grecia nu te joci cu circulația”.

Un alt internaut a avut o reacție dură și a transmis:

„Bună! Dacă nu cunoaștem și nu știm regulile, mai bine stăm în banca noastră și nu călătorim decât să ne plângem, «vai ce ni s-a întâmplat nouă». Nu mai merge «noi suntem români și ne descurcăm»”.

Unii români au venit și cu sfaturi pentru recuperarea permisului

Printre comentarii s-au numărat și persoane care au încercat să ofere soluții turistului rămas fără permis în Grecia.

„Au câteva chestii la care țin. Unii doar te avertizează, alții însă aplică legea cu sancțiunea maximă. Puteți încerca să mergeți la secția de poliție cu dovada plății și a rezervării de la hotel, să faceți o solicitare în scris și poate dau dovadă de înțelegere. Dacă nu, anunțați la serviciu că lipsiți o zi în plus din motivele enunțate”.

Un alt membru al grupului a povestit propria experiență și a avertizat că recuperarea documentului ar putea dura mai mult decât se așteaptă turistul.

„Am pățit și noi! Am plătit amenda și când ne-am dus după permis peste 10 zile nu am putut să-l luăm. L-au trimis prin ambasadă după 5 luni și zeci de telefoane!!”.

„Google Gemini spune în felul următor...”

Un altul a prezentat o posibilă soluție, precizând că informațiile au fost oferite de un instrument de inteligență artificială.

„Google Gemini spune în felul următor: aveți dreptul ca în termen de 3 zile de la aplicarea sancțiunii să depuneți o contestație/obiecție administrativă direct la secția de poliție rutieră menționată pe procesul-verbal. Trebuie să solicitați o audiență la comandantul secției.

Prezentați dovada plății amenzii, dovada că sunteți turiști și că aveți o dată fixă de plecare și depuneți o cerere scrisă în care solicitați clemență și restituirea documentului fizic pe motiv că trebuie să părăsiți teritoriul elen”.

Informațiile din comentarii reprezintă experiențele și opiniile membrilor grupului „Forum Grecia”, iar turistul care a publicat postarea inițială speră să găsească o soluție pentru a-și recupera permisul înainte de întoarcerea în România.