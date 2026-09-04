Injecțiile pentru slăbit sunt cu adevărat o soluție? „Vrem ca o injecție să rezolve totul în câteva luni. Nu e o baghetă magică”

„Pentru slăbit prescriem, înainte de toate, rețete de lifestyle. Nu rețete de medicamente”, afirmă dr. Dorian Schwartz. Sunt injecțiile o soluție reală pentru persoanele cu kilograme în plus? Specialistul ne-a vorbit într-un interviu exclusiv despre ultima găselniță în materie de pierdut în greutate.

Cât de bune sunt injecțiile pentru slăbit? Foto: Shutterstock

Pentru unii pacienți au însemnat începutul unei vieți mai sănătoase. Pentru alții au devenit promisiunea unei soluții rapide pentru câteva kilograme în minus. Injecțiile de slăbit au devenit un subiect extrem de interesant. Dr. Dorian Schwartz spune că vede zilnic o realitate despre care se vorbește prea puțin. Nu despre kilogramele pierdute, ci despre ceea ce se întâmplă după ele.

„Nu pierzi doar kilograme. Poți afecta starea generală a organismului”

Click!. Domnul doctor, vorbim despre cele mai în vogă injecții de slăbit. Sunt cumva la îndemână, dar este oare bine să le folosim?

Dr. Dorian Schwartz: Din exterior pare o transformare spectaculoasă. În cabinet însă nu analizăm doar cântarul. Ne interesează ce a pierdut pacientul cu adevărat. De foarte multe ori, atunci când slăbirea este rapidă și necontrolată, nu se pierde doar grăsime, ci și masă musculară. Iar mușchiul nu înseamnă doar forță. El susține metabolismul, echilibrul, mobilitatea, energia și autonomia fiecăruia dintre noi. Când pierzi masă musculară, nu pierzi doar kilograme. Poți afecta compoziția corporală și starea generală a organismului. Cântarul nu îți spune niciodată această poveste. Și mai este un aspect despre care trebuie să vorbim deschis: aceste medicamente nu sunt lipsite de efecte adverse. Pot apărea greață, vărsături, diaree, constipație, dureri abdominale sau o scădere excesivă a apetitului. Există și situații în care pot apărea reacții adverse mai serioase, motiv pentru care tratamentul trebuie recomandat și monitorizat de medic, nu luat după ureche sau doar pentru că „funcționează” la cineva cunoscut. Înainte să prescriem un medicament pentru slăbit, trebuie să înțelegem pacientul: de ce s-a îngrășat, ce boli asociate are, ce tratamente urmează, cum se alimentează și câtă mișcare face. Pentru slăbit prescriem, înainte de toate, rețete de lifestyle. Nu rețete de medicamente. Iar atunci când un tratament medicamentos este indicat, el trebuie să fie o componentă a unui plan medical, nu un substitut pentru alimentație echilibrată, mișcare și schimbarea obiceiurilor.

Dr. Dorian Schwartz Foto: sursa: arhiva personala

De ce credeți că România a ajuns să vorbească atât de mult despre injecțiile pentru slăbit?

Cred că pornim de la întrebarea greșită. Toată lumea întreabă: „Cum slăbesc?” Foarte puțini întreabă: „De ce m-am îngrășat?” România are un patrimoniu gastronomic extraordinar și o populație cu un potențial genetic foarte bun. Și totuși, astăzi, obezitatea afectează un număr tot mai mare de oameni. Adevărata problemă nu este că nu există medicamente. Problema este că stilul nostru de viață s-a schimbat radical. Mâncăm mai mult decât are nevoie organismul. Mâncăm produse ultraprocesate. Consumăm prea mult zahăr. Dormim prea puțin. Ne mișcăm prea puțin. Suntem permanent stresați. Iar după 10-15 ani în care organismul funcționează în acest ritm, vrem ca o injecție să rezolve totul în câteva luni. Medicina nu funcționează așa!

„Problema apare când injecțiile sunt transformate din tratament într-o scurtătură”

Dar dacă aceste injecții chiar funcționează?

Sigur că funcționează. Pentru pacienții potriviți, reprezintă unul dintre cele mai importante progrese din medicina metabolică din ultimii ani. Problema apare atunci când sunt transformate din tratament într-o scurtătură. Îmi place să folosesc o comparație. Imaginați-vă că există o baghetă magică. Face să dispară douăzeci de kilograme. Perfect. Dar ce face cu cei zece ani în care organismul a fost alimentat cu fast-food, produse ultraprocesate, alcool, zahăr și sedentarism? Ce face cu ficatul? Cu metabolismul? Cu masa musculară? Cu obiceiurile alimentare? Cu relația psihologică pe care omul o are cu mâncarea? Răspunsul este simplu. Nu le poate șterge. Dacă nu schimbi cauza, bagheta magică poate deveni o sabie cu două tăișuri. Poți slăbi. Dar nu înseamnă automat că te-ai vindecat.

Și atunci care este filosofia dumneavoastră?

Dr. Dorian Schwartz: Noi nu tratăm cântarul. Tratăm pacientul. De aceea spun mereu că, înainte de medicamente, prescriem lifestyle. Prescriem somn, prescriem alimentație, prescriem mișcare, prescriem prevenție. Abia după aceea discutăm dacă un tratament medicamentos este sau nu potrivit. Pentru că obiectivul nostru nu este să facem pacientul mai slab. Obiectivul nostru este să îl facem mai sănătos. Este o diferență enormă. Nu trebuie să construim doar programe de slăbit. Construim programe prin care oamenii își pot recâștiga sănătatea și o pot păstra pe termen lung.

Care este mesajul cu care ați vrea să rămână oamenii despre această situație?

Sănătatea nu vine dintr-o seringă. Ea începe în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem. Noile injecții pentru slăbit sunt tratamente medicale destinate unor pacienți atent selectați, pe baza unor indicații clare și numai după o evaluare medicală completă. Scopul lor nu este să satisfacă un ideal estetic și nu ar trebui privite ca o soluție pentru câteva kilograme în plus. Niciun medicament nu poate înlocui un stil de viață sănătos. Organismul nostru ține minte fiecare alegere pe care o facem. Ține minte excesele, dar ține minte și grija pe care i-o purtăm. De aceea ne dorim oameni mai sănătoși, nu pacienți mai slabi și, paradoxal, mai slăbiți.