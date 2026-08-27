Cât a plătit Gabriela Cristea ca să slăbească 35 de kilograme. Suma uriașă cheltuită într-un singur an

Gabriela Cristea a trecut printr-o transformare importantă în ultimul an și a vorbit deschis despre drumul care a ajutat-o să slăbească aproximativ 35 de kilograme. Fosta prezentatoare TV a explicat că a apelat la un tratament medical cu injecții pentru slăbit, recomandat și monitorizat de un medic diabetolog.

Gabriela Cristea Foto: Arhivă

Vedeta a ajuns, la un moment dat, la aproximativ 100 de kilograme și spune că se confrunta cu mai multe probleme de sănătate asociate obezității. Printre acestea s-au numărat apneea de somn, problemele cu tensiunea arterială, ficatul gras și un nivel ridicat al colesterolului.

În aceste condiții, Gabriela Cristea a decis să urmeze un tratament pentru scăderea în greutate. Procesul nu a fost însă unul rapid, iar vedeta a subliniat că rezultatele nu au apărut peste noapte. Tratamentul s-a întins pe durata a aproximativ unui an, perioadă în care a fost supravegheată de un specialist, potrivit Libertatea.

Gabriela Cristea spune că nu consideră că a slăbit într-un timp record, iar transformarea sa a fost rezultatul unui proces de durată. După ce a dat jos aproximativ 35 de kilograme, vedeta a ajuns acum la etapa de menținere.

Cât a costat tratamentul cu injecții pentru slăbit

Rezultatele obținute au venit însă și cu un efort financiar considerabil. Gabriela Cristea a dezvăluit că, într-un singur an, a cheltuit între 4.000 și 5.000 de euro pentru tratamentul cu injecții pentru slăbit.

„O doză ajunge de la 900 de lei până la 1.700 sau chiar 2.400 de lei pe lună. Pentru cineva care trăiește dintr-un salariu de 4.000 de lei, este imposibil. Decât să decontăm la nesfârșit medicamente care tratează doar efectul, mai bine s-ar gândi decidenții să trateze obezitatea din timp.”

Gabriela Cristea a recunoscut că suma totală este una foarte mare și greu de suportat pentru multe persoane.

„Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”, a explicat vedeta, referindu-se la banii investiți în tratamentul urmat timp de aproximativ un an. În total, vedeta spune că a cheltuit câteva mii de euro pentru a urma tratamentul care a ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit.

Gabriela Cristea a avut și reacții în timpul tratamentului

Fosta prezentatoare TV a vorbit și despre provocările întâlnite pe parcurs. Gabriela Cristea a explicat că organismul său a reacționat în anumite momente, mai ales atunci când consuma alimente nepotrivite sau când doza tratamentului era crescută.

Printre problemele menționate de vedetă s-au numărat reacțiile digestive. De asemenea, constipația este unul dintre efectele cu care spune că se mai confruntă și în prezent.

Gabriela Cristea a subliniat, în același timp, că experiența sa este una personală și nu trebuie generalizată. Vedeta le-a transmis celor care se gândesc la un astfel de tratament că fiecare organism poate reacționa diferit și că un astfel de proces trebuie urmat doar la recomandarea și sub supravegherea unui medic.