Cristian Faur a slăbit 72 de kilograme și vrea să mai dea jos încă 28! „Mă simt din nou tânăr”

Cristian Faur a reușit să slăbească 72 de kilograme, iar schimbarea este una importantă pentru compozitor și cântăreț. Artistul, care anul acesta a făcut parte din juriul Festivalului Mamaia, spune că parcursul său nu s-a încheiat și că își dorește să continue până va ajunge la obiectivul pe care și l-a propus.

Cristian Faur Foto: Facebook

În prezent, Cristian Faur cântărește 112 kilograme, după ce a pornit de la aproximativ 184 de kilograme. În urmă cu mai bine de doi ani, acesta a primit diagnosticul de obezitate morbidă, după ce greutatea sa ajunsese la un prag critic. La acel moment, starea sa era însoțită și de diabet, dar și de rezistență severă la insulină.

Artistul a explicat că, în ultima perioadă, procesul de slăbire a devenit mai lent. Cu toate acestea, nu vrea să forțeze ritmul și preferă să îi ofere organismului timpul necesar pentru adaptare.

„După o vară cu valiza în mână, mă întorc la rutina mea. Pe plan personal, călătoria mea spre Minus 100 continuă. În ultima perioadă, coborârea în greutate a devenit mult mai lentă și am rămas undeva în jurul pragului de minus 72 de kilograme. Dar nu mă grăbesc”, a spus Cristian Faur pentru Viva.

Acesta și-a propus să ajungă la o pierdere totală de 100 de kilograme, ceea ce ar însemna să mai slăbească încă aproximativ 28 de kilograme și să ajungă la 80 de kilograme.

„Nu vreau să mai forțez ritmul”

Vara nu a fost una ușoară pentru rutina sa. Cristian Faur a povestit că a călătorit în Grecia și Las Vegas, unde a îmbinat timpul liber cu activitatea profesională. După revenirea în România, a urmat și perioada Festivalului Mamaia.

Artistul a explicat că este mai dificil să își păstreze rutina atunci când se află permanent pe drumuri, la hotel, în avion, la restaurant sau la diferite evenimente. În această etapă, el și-a stabilit un consum de aproximativ 1.300 de calorii pe zi, însă spune că nu a considerat perioada vacanțelor drept un eșec.

După revenirea acasă, Cristian Faur a spus că s-a întors la rutina sa, care include alimentație atent monitorizată, aport de proteine, hidratare și deficit caloric. De această dată, artistul nu mai urmărește o scădere spectaculoasă în greutate, ci una lentă, controlată și sustenabilă.

Cristian Faur urmărește, totodată, și evoluția pielii după pierderea semnificativă în greutate. El a declarat că nu exclude o intervenție chirurgicală, însă nu dorește să ia o decizie înainte ca organismul să aibă timpul necesar să se stabilizeze.

„Mă simt din nou tânăr”

Pentru Cristian Faur, cea mai importantă schimbare nu este reprezentată doar de numărul kilogramelor pierdute. Artistul spune că diferența se simte în lucrurile pe care le poate face acum.

„Pot să spun că mă simt din nou tânăr. Uneori spun, poate în glumă, că mă simt ca la 18 ani. Dar senzația din spatele glumei este cât se poate de reală. Pot să merg. Pot să alerg. Pot să călătoresc. Pot să stau ore întregi în picioare. Pot să fac lucruri pe care, la 184 de kilograme, corpul meu pur și simplu nu mi le mai permitea”, a declarat acesta.

Artistul spune că mai are drum până la obiectivul „Minus 100”, însă nu și-a impus un termen limită. Vrea să ajungă acolo în ritmul în care organismul îi va permite.

În paralel cu schimbările din viața personală, Cristian Faur are și mai multe proiecte profesionale. Din septembrie începe școala doctorală, iar în octombrie reia cursurile la Universitatea Națională de Muzică din București. De asemenea, lucrează la o carte despre propria sa călătorie spre „Minus 100” și are în plan dezvoltarea mai multor proiecte.