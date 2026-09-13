 Ce nu ar trebui să-i spui niciodată lui ChatGPT. Experții trag un semnal de alarmă
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Ce nu ar trebui să-i spui niciodată lui ChatGPT. Experții trag un semnal de alarmă

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Utilizarea chatboturilor AI precum ChatGPT, Gemini, Copilot sau Claude a devenit extrem de răspândită, însă experții trag un semnal de alarmă. Mulți oameni nu își dau seama că informațiile pe care le oferă pot fi stocate, analizate și reutilizate de aceste sisteme.

Ce nu trebuie să-i spui chat-ului
Ce nu trebuie să-i spui chat-ului Foto: arhivă

Un studiu recent al Stanford, arată că marii dezvoltatori de AI folosesc, în mod implicit, conversațiile utilizatorilor pentru a-și îmbunătăți modelele, iar unele companii pot păstra aceste date pe termen nedeterminat.

Specialiști în securitate cibernetică subliniază că datele introduse într-un chatbot pot ajunge în seturi de antrenament. De aceea, există câteva categorii de informații pe care nu ar trebui să le introduci niciodată într-un astfel de sistem.

Detalii intime despre viața personală

Specialiștii atrag atenția că mulți utilizatori se simt mai confortabil să împărtășească informații intime într-o conversație cu un chatbot decât într-o căutare obișnuită pe internet. Interacțiunea de tip dialog creează impresia unei relații mai „umane”, ceea ce poate duce la o falsă senzație de siguranță, potrivit Huffpost.

Informațiile sensibile despre gânduri, comportamente, starea emoțională sau relații nu sunt protejate legal în contextul unei conversații cu un model AI. În anumite situații, astfel de date ar putea fi analizate, stocate sau chiar folosite ca probă în instanță.

Experții avertizează că numărul persoanelor care folosesc chatboturile ca substitut pentru terapie, consiliere sau suport emoțional este în creștere, iar riscurile sunt reale.

Informații medicale

Tot mai mulți oameni folosesc chatboturile pentru a obține clarificări legate de sănătate, însă acest lucru vine cu riscuri. Spre deosebire de profesioniștii din domeniul medical, platformele AI nu sunt obligate să respecte standarde stricte de confidențialitate.

De aceea, nu ar trebui introduse în conversație date medicale personale, rezultate, diagnostice sau documente din dosarul medical. Dacă este necesar să ceri explicații pe baza unor simptome sau situații generale, este recomandat să elimini orice element care te poate identifica.

Informații confidențiale de la locul de muncă

Utilizarea chatboturilor pentru sarcini profesionale poate părea tentantă, dar implică riscuri majore. Date interne ale companiei, rapoarte, informații despre clienți, cod sursă sau materiale protejate prin acorduri de confidențialitate nu ar trebui introduse niciodată într-un model AI.

Chiar dacă platformele au măsuri de securitate, multe funcționează pe infrastructuri comune, iar datele pot fi înregistrate pentru „îmbunătățirea modelului”. O singură solicitare care conține informații sensibile poate duce la încălcări contractuale sau de reglementare.

Documente care conțin date sensibile

Fișierele încărcate într-un chatbot - fie că vorbim despre CV-uri, formulare, acte personale sau documente administrative -pot fi folosite pentru antrenarea modelelor AI. Acest lucru înseamnă că informațiile din ele pot fi analizate, stocate sau reutilizate în moduri pe care utilizatorul nu le poate controla.

De aceea, specialiștii recomandă ca înainte de a cere ajutor pentru redactare, editare sau interpretare, documentele să fie curățate de orice element care te poate identifica.

Eliminarea numelui complet, a adresei, a datelor de contact, a numerelor de identificare sau a altor detalii sensibile reduce riscul ca aceste informații să ajungă în seturi de date folosite ulterior pentru îmbunătățirea modelului. Practic, orice fișier încărcat trebuie tratat ca și cum ar fi vizibil într-un spațiu public, nu într-o conversație privată.

Ce poți face dacă ai introdus deja astfel de informații

Dacă date sensibile au fost deja împărtășite cu un chatbot, primul pas este să limitezi cât mai mult expunerea lor. Schimbarea parolelor și activarea autentificării în doi pași sunt măsuri esențiale, deoarece reduc riscul ca cineva să acceseze conturile tale folosind informațiile divulgate. Este recomandată și monitorizarea atentă a conturilor bancare, pentru a observa rapid orice activitate suspectă.

În cazul în care ai introdus date de identitate - precum numere de acte, CNP sau informații din documente oficiale - este util să contactezi instituțiile relevante pentru a verifica dacă sunt necesare măsuri suplimentare de protecție.

Ștergerea conversațiilor din contul utilizatorului poate preveni accesul neautorizat la aceste date în situația în care contul este compromis. Totuși, experții subliniază că, odată ce informațiile au fost procesate de model, ele nu mai pot fi recuperate complet.

Pe viitor, este recomandat să limitezi cât mai mult informațiile personale introduse în chatboturi și să tratezi conversațiile ca pe niște spații semi-publice. Înainte de a trimite un mesaj, întreabă-te dacă ai fi confortabil ca acea informație să fie vizibilă într-un grup de familie sau într-un canal intern al companiei. Dacă răspunsul este negativ, mesajul nu ar trebui trimis.

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