Incident grav în Iași! Un livrator pakistanez a fost agresat de angajatul unui restaurant

Un livrator pakistanez Glovo a fost agresat de un angajat al unui restaurant din Iași, în timp ce aștepta să ridice o comandă. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost înjurat, lovit cu o sticlă și apoi cu pumnii, după ce a întrebat de comanda pe care trebuia să o preia.

Un livrator Glovo a fost agresat în Iași Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, a fost înjurat, lovit cu o sticlă și apoi cu pumnii, după ce a întrebat de comanda pe care trebuia să o preia. Angajatorul său l-a însoțit la IML și la Poliție și spune că nu este primul moment tensionat între livratorii firmei și angajații restaurantului.

„Băiatul, aseară, își făcea jobul, aștepta la un restaurant comanda. În momentul în care a întrebat de comanda respectivă, a specificat numărul de comandă, i s-a spus să aștepte. Câteva secunde mai târziu, un domn recalcitrant, din ce am înțeles, care este și angajat acolo, a început cu injurii și l-a dat afară din restaurant, aruncând și o sticlă după livrator, după care l-a lovit cu trei pumni.

Angajatul a spus că are o durere în piept acolo unde a fost aruncată sticla. Angajatul este bine, din ce am înțeles, pentru că am fost cu el și la IML”, a declarat angajatorul tânărului.

Angajatorul, Adrian Florea, a mai precizat că livratorul este un om de încredere, muncitor, care nu a cauzat niciodată probleme.

„Băiatul agresat lucrează de 3-4 luni la noi, e un angajat care își face treaba destul de bine. Adică nu îmi făceam griji, în sensul ăsta, al unor probleme, de aceea am și rămas surprins când mi-a lăsat mesajul și mi-a povestit. El are 31 de ani și provine din Pakistan. Aș vrea să îi protejez identitatea”, a mai declarat Adrian Florea, potrivit Bzi.

Agresiunea a avut loc la Mooba Restaurant, administrat de MUUBA SRL, o firmă înființată în 2025, cu sediul în Iași. Societatea are un singur angajat și este administrată de Iulian Ciurila și Maximilian Ilau. Conform datelor financiare din 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 559.122 lei, un profit net negativ de 106.151 lei și datorii de 298.711 lei.

Tensiuni anterioare între livratori și restaurant

Angajatorul afirmă că au mai existat situații tensionate cu angajații restaurantului, însă niciodată violențe. De obicei, discuțiile vizau accesul printr-o anumită intrare sau tonul ridicat, dar conflictele se aplanau rapid.

Incidentul nu este singular. În Iași lucrează peste 11.000 de angajați străini, mulți provenind din țări non-UE precum Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Republica Moldova, Ucraina, Filipine, Israel sau Turcia. Cei mai mulți activează în HoReCa sau în servicii de livrare, domenii în care au mai fost semnalate situații de agresiune sau discriminare.

Un incident similar a avut loc în București

Un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei în luna august, agresiune care a stârnit un val imens de critici și reacții publice. Atacatorul, prins imediat de un polițist aflat în timpul liber, ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, este un tânăr de 20 de ani cu convingeri fasciste și pasiune pentru simboluri extremiste. Incidentul a declanșat reacții dure de la oameni de rând, politicieni și activiști civici.

În acest caz, sentința a fost acordată: Cosmin Tudoran, agresorul, va presta 120 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul DGASPC Sector 2 sau Sector 3 și va plăti victimei 3.000 de euro daune morale. Totodată, instanța a dispus ca acesta să urmeze un tratament medical, sub supravegherea unui medic specialist, până la însănătoșire sau ameliorare. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare, rezultată din contopirea a două condamnări - lovire și alte violențe, respectiv utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe - însă cu suspendarea executării, potrivit Agerpres.