 Zi de post aspru pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Semnificația specială a sărbătorii pentru creștinii ortodocși
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Zi de post aspru pe 14 septembrie, de Înălțarea Sfintei Cruci. Semnificația specială a sărbătorii pentru creștinii ortodocși

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Pentru creștinii ortodocși, 14 septembrie, ziua în care este prăznuită Înălțarea Sfintei Cruci, este una dintre puținele sărbători marcate prin post aspru. Crucea este văzută ca simbol al suferinței, dar și al biruinței asupra morții, iar postul accentuează această dimensiune spirituală. 

Zi de post aspru pe 14 septembrie
Zi de post aspru pe 14 septembrie Foto: arhivă

De ce se ține post aspru pe 14 septembrie și ce înseamnă acest lucru

Pentru creștinii ortodocși, 14 septembrie este una dintre puținele sărbători marcate prin post aspru. Rânduiala presupune abținerea de la alimente de origine animală, iar în tradiția veche chiar renunțarea la ulei și vin.

Postul are rolul de a sublinia solemnitatea zilei și de a-i ajuta pe credincioși să intre într-o stare de smerenie și reculegere, în amintirea jertfei lui Hristos pe Cruce.

Este o zi de pocăință, de introspecție și de rugăciune, în care Crucea este cinstită ca simbol al suferinței, dar și al biruinței asupra morții.

Ce semnificație are Înălțarea Sfintei Cruci

Sărbătoarea amintește de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus, găsită de Sfânta Împărăteasă Elena în secolul al IV‑lea, și de înălțarea solemnă a acesteia în fața credincioșilor de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului.

Crucea este considerată „armă împotriva răului”, semn al mântuirii și al iubirii divine. În această zi, credincioșii se roagă pentru întărire, pentru depășirea greutăților și pentru luminarea sufletului, iar slujbele au un caracter profund solemn.

Tradiții de Ziua Crucii

Ziua Crucii este însoțită de tradiții care pun accent pe respect, recunoștință și protecție. Mulți credincioși țin post aspru și participă la slujba în care Crucea este înălțată în mijlocul bisericii.

În unele zone, oamenii aduc la biserică roade ale toamnei pentru a fi binecuvântate, considerând că această zi marchează trecerea către sezonul rece.

Crucea este purtată ca simbol de apărare, iar unii credincioși își sfințesc cruciulițele sau își cumpără unele noi. În tradiția populară, 14 septembrie este și momentul în care „se strânge vara în sac”, fiind considerată o zi de hotar între anotimpuri.

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