 Un nou retailer cu prețuri mici vine în România. Unde se deschid primele magazine
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un nou retailer cu prețuri mici vine în România. Unde se deschid primele magazine

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Retailerul danez NORMAL își face debutul pe piața românească în această toamnă, cu două deschideri în București și Timișoara. Jakob Frølich Maarbjerg, CEO-ul NORMAL, a declarat că intrarea pe piața românească reprezintă un pas important în extinderea companiei.

Retaierul „Normal” vine în România
Retaierul „Normal” vine în România Foto: Captură video Youtube

Retailerul danez NORMAL, debut pe piața românească

Retailerul danez NORMAL își face debutul pe piața românească în această toamnă, cu două magazine inaugurate la doar câteva zile distanță. Prima locație va fi deschisă pe 30 septembrie, în Mega Mall București, iar cea de-a doua pe 2 octombrie, în Shopping City Timișoara, conform informațiilor transmise de companie.

Magazinul din București va avea o suprafață comercială de 275 de metri pătrați, în timp ce locația din Timișoara va ocupa 380 de metri pătrați. Pentru fiecare dintre cele două unități vor fi angajate câte 18 persoane, ceea ce indică o structură operațională similară cu cea din piețele în care retailerul este deja prezent.

CEO-ul Jakob Frølich Maarbjerg a transmis că intrarea pe piața românească reprezintă un pas important în extinderea companiei, subliniind că NORMAL începe operațiunile locale cu două magazine în două orașe mari.

Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara”, a declarat Jakob Frølich Maarbjerg, CEO Normal.

Oferta retailerului va cuprinde peste 3.500 de produse, de la cosmetice și articole pentru îngrijire personală, până la produse pentru casă, curățenie, snacksuri și băuturi. Sortimentul va fi actualizat constant, compania anunțând introducerea a cel puțin 100 de articole noi în fiecare săptămână. Printre brandurile menționate se află L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish.

Povestea lanțului de retail 

NORMAL a fost lansat în Danemarca în 2013 și s-a extins rapid în Europa. În prezent, compania operează peste 1.000 de magazine în 14 țări. România devine astfel una dintre piețele în care retailerul continuă expansiunea, însă deocamdată nu au fost anunțate alte orașe sau date pentru viitoare deschideri.

Intrarea NORMAL pe piața locală are loc într-un segment deja familiar consumatorilor, în care sunt prezente formate specializate în produse pentru îngrijire personală, cosmetice, articole pentru casă și consum zilnic. Retailerul mizează pe un mix între produse de zi cu zi și un flux constant de articole noi, strategie care i-a adus succes în alte piețe europene.

Ghid de cumpărături

image png
Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic Vedete românești
nick si madalina apostol
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă” Vedete românești
image
Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești adevarul.ro
image
„Îi trimiteam pachet săptămânal”. Cât costă să fii student în România în 2026 și cum faci față costurilor adevarul.ro

Parteneri

image
Bombă! Dinamo l-a vrut pe Octavian Popescu www.fanatik.ro
image
Noi detalii în cazul generalului Dorin Ioniță. Amanta ar fi locuit într-un apartament cumpărat de familia lui observatornews.ro
image
În 1915, Stonehenge a fost vândut la licitație cu 6.600 de lire. Trei ani mai târziu, cumpărătorul a donat celebra ruină Marii Britanii www.antena3.ro
image
Plan istoric pentru destrămarea Regatului Unit. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord pregătesc referendumuri de independență și aderarea la UE www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi! Tânăra și-ar fi pus capăt zilelor www.stirilekanald.ro
image
Generalul Ioniţă a fost găsit mort după o dispută cu amanta. Şocant, cine este femeia! Ce s-a întâmplat între ei înainte de dramă as.ro
image
Un lac tot mai mare a apărut într-un sat din Hunedoara. Autoritățile vor să transforme zona într-o atracție playtech.ro
image
Karlo Muhar, titular în FCSB – Petrolul! Decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Drăguş www.fanatik.ro
image
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
La Belle Otero, ultima mare curtezană a Europei historia.ro
nunta furtuna profimedia jpg
Nuntă în mijlocul furtunii! Mirii au dansat în ploaie, în timp ce pompierii eliberau drumul Fapt divers
poze album foto jpg
Surpriza pregătită timp de 15 ani de o mamă pentru fiul său. Ce i-a dat abia la 18 ani: „Astfel de momente nu ajung niciodată în albumele foto” Fapt divers
Glovo jpg
Incident grav în Iași! Un livrator pakistanez a fost agresat de angajatul unui restaurant Național
loto png
Trageri duble la Loto: numerele câștigătoare de duminică, 13 septembrie 2026 Național
sarpe png
Un șarpe anaconda uriaș, descoperit pe malul Dunării. Poliția caută proprietarul Fapt divers
Generalul-locotenent Dorin Ioniță
Ce pensie avea generalul Dorin Ioniță. Din ce afacere câștiga bani soția acestuia Național
image png
L’Oréal, dată în judecată: compania, acuzată că a ascuns posibile riscuri de cancer Internațional
banana gc311f3832 1920 jpeg
Cum faci bananele să reziste mai mult? Obiectul banal din bucătărie care le păstrează proaspete Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net