Un nou retailer cu prețuri mici vine în România. Unde se deschid primele magazine

Retailerul danez NORMAL își face debutul pe piața românească în această toamnă, cu două deschideri în București și Timișoara. Jakob Frølich Maarbjerg, CEO-ul NORMAL, a declarat că intrarea pe piața românească reprezintă un pas important în extinderea companiei.

Retaierul „Normal” vine în România Foto: Captură video Youtube

Retailerul danez NORMAL, debut pe piața românească

Retailerul danez NORMAL își face debutul pe piața românească în această toamnă, cu două magazine inaugurate la doar câteva zile distanță. Prima locație va fi deschisă pe 30 septembrie, în Mega Mall București, iar cea de-a doua pe 2 octombrie, în Shopping City Timișoara, conform informațiilor transmise de companie.

Magazinul din București va avea o suprafață comercială de 275 de metri pătrați, în timp ce locația din Timișoara va ocupa 380 de metri pătrați. Pentru fiecare dintre cele două unități vor fi angajate câte 18 persoane, ceea ce indică o structură operațională similară cu cea din piețele în care retailerul este deja prezent.

CEO-ul Jakob Frølich Maarbjerg a transmis că intrarea pe piața românească reprezintă un pas important în extinderea companiei, subliniind că NORMAL începe operațiunile locale cu două magazine în două orașe mari.

„Suntem încântați să începem în această toamnă călătoria noastră pe piața românească prin deschiderea nu doar a unuia, ci a două magazine, în două orașe mari: primul în capitala București și al doilea în Timișoara”, a declarat Jakob Frølich Maarbjerg, CEO Normal.

Oferta retailerului va cuprinde peste 3.500 de produse, de la cosmetice și articole pentru îngrijire personală, până la produse pentru casă, curățenie, snacksuri și băuturi. Sortimentul va fi actualizat constant, compania anunțând introducerea a cel puțin 100 de articole noi în fiecare săptămână. Printre brandurile menționate se află L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish și Finish.

Povestea lanțului de retail

NORMAL a fost lansat în Danemarca în 2013 și s-a extins rapid în Europa. În prezent, compania operează peste 1.000 de magazine în 14 țări. România devine astfel una dintre piețele în care retailerul continuă expansiunea, însă deocamdată nu au fost anunțate alte orașe sau date pentru viitoare deschideri.

Intrarea NORMAL pe piața locală are loc într-un segment deja familiar consumatorilor, în care sunt prezente formate specializate în produse pentru îngrijire personală, cosmetice, articole pentru casă și consum zilnic. Retailerul mizează pe un mix între produse de zi cu zi și un flux constant de articole noi, strategie care i-a adus succes în alte piețe europene.