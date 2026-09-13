 Nuntă în mijlocul furtunii! Mirii au dansat în ploaie, în timp ce pompierii eliberau drumul
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Nuntă în mijlocul furtunii! Mirii au dansat în ploaie, în timp ce pompierii eliberau drumul

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Cu siguranță, Anna și Ģirts nu își imaginaseră că fotografiile de nuntă vor avea parte de un asemenea decor. Cei doi și-au spus „da” în Kuldīga, Letonia, în timp ce afară se dezlănțuise o furtună puternică. În loc să renunțe la fotografii și filmări, mirii au decis să înfrunte vremea și să transforme situația într-o experiență pe care nu o vor uita prea curând.

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Foto: Profimedia/Sintija Eglīte

Ceremonia a avut loc în Biserica Evanghelică Luterană Sfânta Ana, unde invitații au fost feriți de ploaie. Chiar în timpul slujbei, aceștia au primit o alertă de urgență privind furtuna care se apropia. „Priveliștea de la ferestre nu era deloc liniștitoare. Străzile erau inundate, iar ploaia pur și simplu turna”, a declarat fotografa Sintija Eglīte, potrivit Profimedia.

Mirii Anna și Ģirts, felicitați de pompieri

După ceremonie, Anna și Ģirts au ieșit totuși afară. Potrivit unei tradiții locale de nuntă, mirele și-a purtat mireasa în brațe peste un pod istoric, în timp ce vântul sufla cu putere și umbrelele invitaților erau întoarse pe dos.

Ploaia devenea tot mai intensă, dar cei doi au continuat ședința foto. În drum spre o pădure din apropiere, unde urmau să facă alte fotografii, mirii s-au trezit în fața unui obstacol neașteptat. Un copac uriaș fusese smuls din rădăcini de furtună și căzuse de-a curmezișul șoselei.

Fotografa Sintija Eglīte
Fotografa Sintija Eglīte Foto: Profimedia/Sintija Eglīte

La scurt timp, în zonă s-au auzit sirene, iar pompierii au sosit pentru a elibera drumul. Aceștia i-au felicitat mai întâi pe proaspeții căsătoriți, apoi au scos drujbele și s-au apucat de treabă. Nici această întâmplare nu le-a stricat mirilor buna dispoziție. În timp ce pompierii lucrau la doar câțiva metri de ei, Anna și Ģirts s-au sărutat și au început spontan să danseze în ploaia torențială. „Pentru acele câteva clipe s-au lăsat complet absorbiți de moment”, a mai povestit fotografa.

În tot acest timp, Sintija Eglīte încerca să-și protejeze echipamentul de apă, folosind o umbrelă și chiar propria geacă. Efortul a meritat, însă, deoarece imaginile surprinse au fost cu totul neobișnuite pentru o ședință foto de nuntă: „Au decis că trebuie să înceteze să se mai lupte cu vremea și să înceapă să se bucure de ziua lor exact așa cum era”.

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