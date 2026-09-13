Trageri duble la Loto: numerele câștigătoare de duminică, 13 septembrie 2026

Loteria Română marchează aniversarea a 120 de ani de existență prin organizarea, duminică, 13 septembrie, a Tragerilor Speciale Loto Aniversare, eveniment în cadrul căruia au loc trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. La tragerile loto precedente, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

Extrageri loterie 13 septembrie Foto: arhivă

Numerele câștigătoare de azi

Loto 6/49

Joker

Joker – tragerea suplimentară

Noroc Plus

Super Noroc

Noroc

Loto 5/40

Loto 5/40 – tragerea suplimentară

Loto 6/49 – tragerea suplimentară

Reporturile înregistrate

La Joker, reportul de la categoria I depășește 6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,15 milioane de euro, iar la categoria a II‑a se acumulează peste 708.300 de lei, adică în jur de 134.800 de euro. La Noroc Plus, reportul de la categoria I ajunge la peste 816.600 de lei, respectiv 155.400 de euro, potrivit Observator.

Pentru Loto 5/40, reportul de la categoria I trece de 1 milion de lei, adică peste 207.300 de euro, în timp ce la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 417.500 de lei, aproximativ 79.500 de euro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de la categoria a III‑a, în valoare de 74.753,50 lei, biletul norocos fiind jucat online, pe platforma joaca.loto.ro.

În ceea ce privește ultimele rezultate, la Joker au fost extrase numerele 38, 18, 25, 15, 21 + 5. La Noroc Plus, combinația câștigătoare a fost 5 6 0 2 1 4, iar la Super Noroc 4 3 1 3 6 4. Numerele de la Noroc au fost 0 8 0 7 9 0 6. La Loto 5/40 s-au extras 18, 31, 7, 16, 38, 13, iar la Loto 6/49 numerele câștigătoare au fost 34, 14, 15, 6, 9, 33.

Când s-a câștigat marele premiu de la Loto 6/49

În această vară, pe data de 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig din istorie la jocul Loto 6/49. Premiul acordat la acel moment a fost de 52,83 milioane de lei, adică undeva în jur de 10 milioane de euro. O femeie în vârstă de 59 de ani din Oradea a reușit să ghicească toate numerele norocoase.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a spus norocoasa câștigătoare.