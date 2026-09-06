Tragere loto duminică, 6 septembrie 2026. Care sunt numerele norocoase și ce premii sunt în joc

Duminică, 6 septembrie, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a pus în joc premiul de peste 853.000 de euro la 6/49. La Joker, jucătorii au șansa să pună mâna pe premiile în valoare de 1,1 milioane de euro.

Tragere loto duminică, 6 septembrie. Foto: arhivă

Premii importante la tragerea loto de duminică, 6 septembrie

La Loto 6/49 la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,48 milioane de lei, adică peste 853.600 de euro. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei, însemnând peste 862.300 de euro.

Pentru Joker, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro), iar la Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). Cât despre Super Noroc, categoria I, cei ce joacă trebuie să știe că există un report în valoare de peste 403.000 de lei, adică peste 76.700 de euro.

Ce premii au fost la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 3 septembrie, Loteria Română a acordat peste 19.800 de câștiguri în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei. Loto 5/40 s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro, a transmis Loteria Română.

Numerele câștigătoare de joi, 3 septembrie

Amintim numerele câștigătoare de la prima tragere loto din această săptămână, cea de joi, 3 septembrie.