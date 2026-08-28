Jobul la care visează oricine. Ești plătit să-i ajuți pe milionarii de la Loto să-și cheltuie banii

Mulți care câștigă sume uriașe la Loto nu știu ce sa facă cu banii, ba chiar ajung faliți și își distrug viețile. Acest lucru nu se va mai întâmpla în Marea Britanie, după ce compania care operează Loteria Națională, Allwyn Entertainment, angajează consilieri pentru noii milionari, care să le spună cum să-și cheltuie banii.

Câștigători la loto. Foto: Arhivă

Astfel, rolul consilierilor va fi de a-i îndruma pe norocoși să se adapteze unei vieți schimbate peste noapte. În urma noilor modificări ale Loteriei Naționale din Marea Britanie se așteaptă ca numărul milionarilor să crească de la circa 140 la 345.

Jobul prin care îi ajuți pe milionari să se adapteze

Ca toate persoanele care s-au îmbogățit de la Loto să fie consiliate, Allwyn Entertainment a început deja campania de recrutare. Momentan există posturi disponibile în diverse zone, precum Londra, Warrington, Hereford și Watford. Compania pune la dispoziție mai multe poziții, conform The Sun.

Oamenii se pot angaja ca responsabili pentru dezvoltarea vânzărilor, coordonatori de echipă, ingineri în securitate cibernetică și consilieri pentru joc responsabil. Printre aceste joburi se numără și cel de consilieri pentru câștigători.

De la începutul anului 2026 compania a angajat cinci noi consilieri. Cu toate acestea, este posibil să fie puse la bătaie mai multe locuri în această funcție, având în vedere că noile modificări ce privesc jocul se schimbă și apar tot mai mulți noi milionari.

În același timp, există mai multe tipuri de posturi. Sunt consilierii care se ocupă de cei care câștigă până în suma de 60.000 de euro, și consilieri care vor discuta cu cei ce obțin premii de peste 60.000 de euro.

„În calitate de operator al Loteriei Naționale, Allwyn gestionează o instituție unică în viața din Marea Britanie. Este o companie extraordinară pentru care să lucrezi și există o cultură uimitoare, incluzivă și bazată pe colaborare. Ca afacere, rolul nostru este să schimbăm viețile oamenilor, strângând miliarde în fiecare an atât pentru premiile câștigate de jucători, cât și pentru cauzele comunitare", a declarat Sam Sheriff, Chief People and Places Officer în cadrul Allwyn

„Cel mai bun job din lume”

Andy Carter, angajat pentru Loto, susține că locul lui de muncă îi dă senzația că are „cel mai bun job din lume. Acesta are 52 de ani și anterior a lucrat în resurse umane la BBC.

„Consilierii noștri pentru câștigători au ocazia să transforme în realitate visurile unor oameni adevărați, prin premii care le schimbă viața. Nu sunt multe locuri în care poți face asta. Munca în resurse umane mi-a deschis cu adevărat ușa către acest job, pentru că abilitățile de comunicare și relaționare cu oamenii sunt esențiale", a povestit Andy.

În același timp, el susține că munca sa nu este plictisitoare și face lucruri diferite în fiecare zi. Astfel, a ajuns la călătorească mai mult prin țară pentru a se întâlni cu norocoșii, dar a ajuns să meargă cu unii dintre ei și la evenimente media.

„Acum, într-o zi pot călători prin țară pentru a întâlni un câștigător al unui premiu de mai multe milioane de euro, iar în ziua următoare îi pot însoți pe câștigători la evenimente media. De asemenea, vorbesc cu oamenii în acel moment care le schimbă viața, atunci când își revendică premiul, și îi pot pune în legătură cu o întreagă serie de persoane din domeniile financiar, juridic și al stilului de viață, pentru a-i ajuta să profite cât mai bine de norocul incredibil pe care l-au avut", a explicat el.