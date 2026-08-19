 Cine este câștigătoarea premiului cel mare la Loto 6/49. A luat peste 10 milioane de euro
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Cine este câștigătoarea premiului cel mare la Loto 6/49. A luat peste 10 milioane de euro

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Câștigătoarea recordului istoric la Loto 6/49, în valoare de aproape 53 de milioane de lei, s-a prezentat la sediul Loteriei Române pentru a-și încasa banii. Pensionara din Oradea a completat numerele la întâmplare și spune că suma uriașă îi oferă o a doua șansă la viață.

Câștigătoare 6/49/ sursa arhivă
Câștigătoare 6/49/ sursa arhivă

Cel mai mare premiu a jocului Loto 6/49 a fost revendicat oficial. O femeie în vârstă de 59 de ani din Oradea, pensionată pe caz de boală, a ridicat suma de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro),  la tragerea loto din 13 august.

Cu ochii în lacrimi, orădeanca a mărturisit că biletul norocos a fost completat dintr-o pură întâmplare, iar câștigul reprezintă salvarea sa medicală și șansa unui nou început.

Numere alese la întâmplare: „Pentru mine, acest premiu este o minune”

Norocoasa jucătoare a intrat spontan într-o agenție loto și a bifat variantele fără o strategie anume sau semnificații speciale ale numerelor, alegerea la nimereală aducându-i cel mai râvnat premiu din România.

Deși a decis să își păstreze anonimatul conform dreptului legal, femeia a transmis un mesaj copleșitor de recunoștință în momentul validării biletului de peste 10 milioane de euro.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt.”

Un record absolut pentru Loteria Română

Suma de peste 52,8 milioane de lei reprezintă un prag istoric pentru sistemul jocurilor de noroc din țara noastră, depășind toate recordurile anterioare înregistrate la categoria I a jocului Loto 6/49.

Reprezentanții Loteriei Române au confirmat finalizarea procedurilor de plată și i-au urat câștigătoarei multă sănătate și înțelepciune în gestionarea uriașei averi. 

Ultimul câștigător la Loto

Înaintea marelui câștig de peste 10 milioane de euro din august, premiul cel mare la Loto 6/49 fusese câștigat de un bărbat din Botoșani, în vârstă de aproximativ 50 de ani.

La tragerea din 12 februarie 2026, acesta a obținut 22.948.891,68 de lei, echivalentul a peste 4,5 milioane de euro. Bărbatul lucrează în domeniul transporturilor și a preferat să își păstreze anonimatul.

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