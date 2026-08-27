Au pus 10 euro la loto și au dat lovitura vieții! Doi prieteni din copilărie au câștigat 1.000.000 de euro

O sumă de doar 10 euro le-a schimbat complet viața a doi prieteni din copilărie. Cei doi au cumpărat împreună un bilet de loterie în timpul unei deplasări profesionale în Franța, fără să bănuiască nicio clipă că urmează să obțină unul dintre cele mai mari câștiguri din viața lor.

Doi prieteni au jucat împreună la loto cu 10 euro și au câștigat 1.000.000 de euro Foto: Shutterstock

Mai mult, înainte ca norocul să le surâdă, bărbații își făcuseră o promisiune pe care au respectat-o atunci când a venit momentul: indiferent cât vor câștiga, vor împărți premiul.

Cei doi se aflau în Sainte-Maxime, Franța, pe 17 august 2026, în interes profesional. La un moment dat, au intrat într-o tutungerie și au decis să cumpere un tichet „Millionnaire”, unul dintre jocurile Loteriei Naționale Franceze (FDJ).

Au plătit împreună 10 euro pentru bilet, însă rezultatul avea să fie mult peste orice așteptare. Cei doi au descoperit că sunt câștigătorii unui premiu de 1.000.000 de euro.

„Ne-am promis întotdeauna că ne vom împărți câștigurile, dar nu ne-am imaginat că într-o zi va fi vorba despre o asemenea sumă”, au declarat cei doi, potrivit publicației franceze Nice-Matin.

Au jucat împreună ani la rând

Prietenia dintre cei doi datează încă din copilărie, iar loteria a devenit de-a lungul timpului una dintre activitățile pe care le făceau împreună. Cei doi au jucat în mod regulat, însă niciunul dintre premiile obținute până acum nu se compară cu suma câștigată în Sainte-Maxime.

De această dată, însă, norocul le-a adus o sumă pe care au decis să o împartă fără discuții. Promisiunea pe care și-o făcuseră cu mult timp în urmă a fost suficientă pentru ca fiecare să știe că va primi jumătate din premiu.

Cei doi nu au de gând să cheltuiască banii câștigați pe lucruri extravagante. Prima lor prioritate este să își cumpere propriile locuințe.

Premiul le oferă astfel șansa de a face o investiție importantă și de a-și asigura stabilitatea financiară pentru viitor.

Povestea celor doi vine la scurt timp după un alt caz în care un câștig la loterie a dus la un conflict între prieteni. În situația respectivă, un bărbat a ajuns să fie obligat de instanță să împartă o parte din premiu cu un amic, după ce cei doi avuseseră o înțelegere.