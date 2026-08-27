„Toată lumea crede că avem bani de aruncat”. Cât ajunge să coste o vacanță în Balcani pentru cei din diaspora

O postare pe Facebook despre costurile unei vacanțe petrecute în Românis a stârnit o dezbatere aprinsă printre muncitorii din diaspora. Mai mulți dintre cei care lucrează în străinătate au povestit despre sumele pe care le cheltuiesc atunci când se întorc în regiune pentru vacanță.

Vacanță Foto: Shutterstock

Discuția a pornit de la o postare publicată pe pagina de Facebook „Life in Germany”. Postarea a strâns sute de reacții și a adus în atenție costurile pe care le presupune o vacanță în țara natală pentru cei plecați la muncă în străinătate.

Potrivit relatării, unii dintre cei din diaspora susțin că ajung să cheltuiască mai mult în Balcani decât pentru o vacanță obișnuită în Europa de Vest. Printre cheltuielile menționate se numără cazarea, combustibilul și serviciile, toate acestea contribuind la creșterea bugetului necesar pentru o perioadă de vacanță, potrivit Observator.

Unul dintre participanții la discuție a povestit că a cheltuit aproape 4.000 de euro în numai trei săptămâni, în timpul unei vacanțe în Croația și Bosnia.

Aproape 4.000 de euro pentru trei săptămâni

Suma menționată de acesta a inclus mai multe tipuri de cheltuieli. Bărbatul a precizat că banii au fost folosiți pentru combustibil, taxe de drum, restaurante și cadouri. În totalul cheltuielilor a intrat și participarea la o nuntă la care fusese invitat.

Mesajul său a atras numeroase reacții din partea celor care urmăresc pagina de Facebook. Acesta a remarcat și faptul că, pentru cei care se întorc acasă după ce muncesc în străinătate, există percepția că au bani suficienți pentru a suporta orice cheltuială.

„Acolo, toată lumea crede că avem bani de aruncat”, a scris autorul postării.

În același mesaj, acesta a menționat și o altă cheltuială care îl aștepta după revenirea din vacanță. Prima cheltuială după întoarcere era chiria, în valoare de 1.480 de euro.

Diaspora, împărțită în două tabere

Comentariile de sub postare s-au împărțit rapid în două tabere. Unii dintre utilizatori au susținut că prețurile din Balcani au ajuns foarte mari, inclusiv pentru persoanele care obțin venituri în țări din Vest.

Unul dintre comentatori a oferit exemplul unei cutii de bomboane. Potrivit acestuia, produsul costa 2,99 euro în Germania, în timp ce în Croația era vândut cu 8,99 euro. În același context, acesta a scris: „Încearcă tu să trăiești în Balcani cu un salariu balcanic”.

Au existat însă și persoane care nu au considerat că suma de 4.000 de euro poate fi pusă exclusiv pe seama prețurilor din regiune. Un utilizator a povestit că a stat două săptămâni în Bosnia și a cheltuit doar 700 de euro.

Un alt comentator a ironizat diferența dintre venituri și cheltuieli, scriind: „Noi, în Bosnia, primim 800 de euro pe lună și cheltuim 1.000. De unde vin ceilalți 200 - nu știm.”