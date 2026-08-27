 Decizie radicală după doar două luni de căsnicie. Ce planuri au Iustin Petrescu și soția sa, Hara
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Decizie radicală după doar două luni de căsnicie. Ce planuri au Iustin Petrescu și soția sa, Hara

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Iustin Petrescu are planuri mari. La mai bine de doi ani de la despărțirea-șoc de Marilu Dobrescu, influencerul își face viața cu soția sa, Hara. Cuplul a luat o decizie importantă la două luni de la căsătorie..

Iustin Petrescu și soția sa, Hara.
Iustin Petrescu și soția sa, Hara. Foto: Instagram

Influencerul a dezvăluit faptul că se va muta din România definitiv, alături de soția sa. Iustin Petrescu și Hara au spus „Da” în urmă cu două luni, iar la scurt timp au pus la cale un plan măreț. Care este motivul pentru care nu-și mai doresc să locuiască în țară.

Iustin Petrescu și Hara se mută din România

Deși fanii lor se așteptau la o lună de miere într-o destinație spectaculoasă, planurile lui Iustin Petrescu sunt altele. Influencerul a decis, împreună cu soția sa, să se mute definitiv din țară, undeva departe. Aceștia sunt dispuși să o ia de la zero și să trăiască o viață nouă.

În același timp, influencerul a mărturisit că decizia a venit în urma unei vacanțe. Acesta și-a văzut soția extrem de fericită acolo, așa că au vândut tot și se pregătesc de plecare.

„Ne mutăm din țară. A fost noi într-o călătorie la un moment dat și nevestei mele i-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și am văzut-o fericită acolo, adică pentru prima oară în anul ăsta când am văzut-o fericită, și i-am zis: «Băi, știi ce? O fac!» Și mi-am închis toate businessurile, ne-am apucat să vindem toate chestiile și o să fie foarte, foarte interesant. Scary, puțin scary”, a spus Iustin Petrescu pentru Spynews.ro.

Unde vor merge cei doi

Cât despre destinația aleasă, Iustin Petrescu nu a dorit să dezvăluie locația exactă, însă tot ce se știe până în acest moment e că va fi „pe bogăție”. Momentan, nu a dezvăluit detalii nici pe rețeaua sa de socializare, acolo unde este extrem de activ.

„Țara este secretă. Nu pot să-ți dau așa tot, tot, tot. Mergem pe bogăție, mergem pe ce trebuie, știi? Cum s-ar zice”, a mai zis el pentru sursa menționată.

Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri. În urmă cu două săptămâni au început să discute despre acest plan. Obiectivul lor este să obțină cât mai multă liniște, dar și să ducă o viață frumoasă împreună. Iustin a fost cel care a pus lucrurile la punct.

„Amândoi ne-am început viața de la zero de foarte multe ori și întotdeauna am căutat un loc drăguț care să ne ofere tot ce vrem noi. Trebuie să le ai pe toate puțin câte puțin. Vrem liniște.Decizia am luat-o acum foarte puțin timp, acum trei-patru săptămâni.

Mutarea va fi într-o lună sau o lună și jumătate. Am început cu închisul de businessuri și cu vândutul de tot. Acolo avem niște planuri. M-am ocupat să fie super ok, chiar m-am ocupat. Totul e gata!”, a mai spus Iustin Petrescu pentru Spynews.ro.

Marilu a câștigat în fața lui Iustin Petrescu

Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu au dus o viață ca în filme, însă despărțirea lor a fost una zdruncinată. După ce influencerița a publicat un video intitulat „Totul despre abuzatorul meu”, pe canalul ei de YouTube, lucrurile au luat-o razna. Acolo, ea l-a acuzat pe Iustin de abuzuri.

Ulterior, Iustin a deschis un proces în care îi cerea acesteia despăgubiri, dar și o ordonanță președințială, o procedură rapidă prin care instanța poate dispune o măsură cu caracter provizoriu, valabilă până la soluționarea cauzei pe fond. Instanța a decis, în noiembrie 2025, ca până la soluționarea procesului aflat pe rol la fond, Marilu să nu mai publice noi materiale cu caracter defăimător la adresa reclamantului. 

Vedeta a făcut apel și a declarat că Iustin i-a cerut în instanță suma de 250.000 de euro daune morale. La rândul ei, Marilu i-a deschis un proces tot pentru defăimare și a făcut o cerere de ajutor public judiciar, care i-a fost admisă. Ea ar fi trebuit să plătească aproximativ 24.000 de lei taxa de timbru, dar suma a fost înjumătățită. Astfel, ea poate plăti 12.000 de lei eșalonat.

Ce face Marilu Dobrescu

În prezent, Marilu s-a mutat definitiv în Australia, împreună cu iubitul ei, Tom Hailey. Aceasta își continuă proiectele personale, fiind extrem de activă pe rețelele de socializare. Influencerița a dezvăluit faptul că iubitul ei australian este fotograf și a colaborat inclusiv cu cântăreața Billie Elish, în cadrul unei ședințe foto.

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