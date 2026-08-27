Noi extrageri Loto 6/49 vor avea loc joi, 27 august. Ce report a fost înregistrat la categoria 1

Tragerile Loteriei Române de joi, 27 august, vor fi difuzate în direct, de la ora 18:30, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Jucătorii au din nou șansa unor câștiguri importante, după ce extragerile de duminică, 23 august, au adus 22.724 de premii, în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Extrageri Loto 6/49 Foto: arhivă

Reporturi consistente la toate jocurile Loto

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 2,55 milioane de lei (aproximativ 484.900 de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, categoria I aduce un report de peste 4,84 milioane de lei (aproximativ 920.500 de euro), iar la categoria a II‑a se acumulează peste 440.600 de lei (circa 83.800 de euro). La Noroc Plus, categoria I pune în joc peste 709.600 de lei (aproximativ 134.900 de euro).

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 663.100 de lei (aproximativ 126.100 de euro), iar la Super Noroc reportul cumulat depășește 405.800 de lei (circa 77.100 de euro).

Ce câștiguri au fost înregistrate pe 23 august

La extragerile Loteriei Române de duminică, 23 august, s-au înregistrat trei câștiguri importante la jocurile Loto 5/40, Noroc și Joker.

Loto 5/40 - la categoria a II‑a, un jucător a obținut un premiu de 291.366 lei, biletul fiind completat online, pe platforma bilete.loto.ro.

Noroc - la categoria a III‑a, un bilet jucat la o agenție din Piatra Neamț a adus un câștig de 114.366,48 lei.

Joker - tot la categoria a III‑a, un jucător care a participat online, pe joaca.loto.ro, a câștigat 74.566,68 lei.

Cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române, câștigat de o pensionară

Câștigătoarea recordului istoric la Loto 6/49, în valoare de aproape 53 de milioane de lei, s-a prezentat la sediul Loteriei Române pentru a-și încasa banii. Pensionara din Oradea a completat numerele la întâmplare și spune că suma uriașă îi oferă o a doua șansă la viață.

O femeie în vârstă de 59 de ani din Oradea, pensionată pe caz de boală, a ridicat suma de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro), la tragerea loto din 13 august.

Norocoasa jucătoare a intrat spontan într-o agenție loto și a bifat variantele fără o strategie anume sau semnificații speciale ale numerelor, alegerea la nimereală aducându-i cel mai râvnat premiu din România.

Deși a decis să își păstreze anonimatul conform dreptului legal, femeia a transmis un mesaj copleșitor de recunoștință în momentul validării biletului de peste 10 milioane de euro.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt.”

Suma de peste 52,8 milioane de lei reprezintă un prag istoric pentru sistemul jocurilor de noroc din țara noastră, depășind toate recordurile anterioare înregistrate la categoria I a jocului Loto 6/49.