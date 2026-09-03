Loto 6/49, Joker și Noroc, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile

Au avut loc joi, 3 septembrie 2026, noi trageri la principalele jocuri organizate de Loteria Română. Jucătorii au putut încerca să-și schimbe viața la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria română Foto: Profimedia

La această tragere, premiile puse în joc au fost consistente. La categoria I a jocului 6/49, reportul a depășit 757.000 de euro, în timp ce la Joker suma aflată în joc a trecut de pragul de 1 milion de euro.

Numerele câștigătoare de joi, 3 septembrie

Iată combinațiile extrase la tragerile loto de joi:

Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Noroc: 4 7 7 6 2 2 5

Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18

Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3

Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Jucătorii pot verifica variantele jucate în funcție de numerele extrase și de categoriile de câștig.

Peste 757.000 de euro, report la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I avea un report de peste 3,98 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 757.700 de euro.

Și jocul Noroc avea o sumă importantă acumulată. Reportul cumulat anunțat pentru această tragere depășea 4,49 milioane de lei, adică peste 854.500 de euro.

Joker, premiu de peste un milion de euro

O miză importantă a fost și la Joker. La categoria I, reportul depășea 5,46 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,03 milioane de euro.

La categoria a II-a, reportul era de peste 575.300 de lei, echivalentul a mai mult de 109.400 de euro.

Pentru cei care au jucat Joker, combinația extrasă joi a fost 19, 26, 38, 45, 18 + 18.

Ce reporturi au fost la celelalte jocuri

La Noroc Plus, categoria I avea un report de peste 763.700 de lei, respectiv mai mult de 145.200 de euro.

La Loto 5/40, reportul de la categoria I depășea 875.000 de lei, echivalentul a peste 166.400 de euro. La categoria a II-a era în joc un report de peste 105.900 de lei, adică mai mult de 20.100 de euro.

În cazul Super Noroc, categoria I avea un report de peste 397.300 de lei, echivalentul a mai mult de 75.500 de euro.

Peste 23.000 de câștiguri la tragerea precedentă

Loteria Română a anunțat că la tragerile loto organizate duminică, 30 august, au fost înregistrate 23.107 câștiguri.

Valoarea totală a premiilor acordate cu această ocazie a depășit 1,93 milioane de lei.