 Loto 6/49, Joker și Noroc, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Loto 6/49, Joker și Noroc, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare și reporturile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Au avut loc joi, 3 septembrie 2026, noi trageri la principalele jocuri organizate de Loteria Română. Jucătorii au putut încerca să-și schimbe viața la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Loteria română
Loteria română Foto: Profimedia

La această tragere, premiile puse în joc au fost consistente. La categoria I a jocului 6/49, reportul a depășit 757.000 de euro, în timp ce la Joker suma aflată în joc a trecut de pragul de 1 milion de euro.

Numerele câștigătoare de joi, 3 septembrie

Iată combinațiile extrase la tragerile loto de joi:

  • Loto 6/49: 25, 23, 4, 27, 7, 34
  • Noroc: 4 7 7 6 2 2 5
  • Joker: 19, 26, 38, 45, 18 + 18
  • Noroc Plus: 8 8 9 9 0 3
  • Loto 5/40: 8, 40, 2, 14, 30, 36
  • Super Noroc: 6 7 9 0 6 7

Jucătorii pot verifica variantele jucate în funcție de numerele extrase și de categoriile de câștig.

Peste 757.000 de euro, report la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I avea un report de peste 3,98 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 757.700 de euro.

Și jocul Noroc avea o sumă importantă acumulată. Reportul cumulat anunțat pentru această tragere depășea 4,49 milioane de lei, adică peste 854.500 de euro.

Joker, premiu de peste un milion de euro

O miză importantă a fost și la Joker. La categoria I, reportul depășea 5,46 milioane de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 1,03 milioane de euro.

La categoria a II-a, reportul era de peste 575.300 de lei, echivalentul a mai mult de 109.400 de euro.

Pentru cei care au jucat Joker, combinația extrasă joi a fost 19, 26, 38, 45, 18 + 18.

Ce reporturi au fost la celelalte jocuri

La Noroc Plus, categoria I avea un report de peste 763.700 de lei, respectiv mai mult de 145.200 de euro.

La Loto 5/40, reportul de la categoria I depășea 875.000 de lei, echivalentul a peste 166.400 de euro. La categoria a II-a era în joc un report de peste 105.900 de lei, adică mai mult de 20.100 de euro.

În cazul Super Noroc, categoria I avea un report de peste 397.300 de lei, echivalentul a mai mult de 75.500 de euro.

Peste 23.000 de câștiguri la tragerea precedentă

Loteria Română a anunțat că la tragerile loto organizate duminică, 30 august, au fost înregistrate 23.107 câștiguri.

Valoarea totală a premiilor acordate cu această ocazie a depășit 1,93 milioane de lei.

Ghid de cumpărături

Andreea Popescu și Dan Alexa
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față Vedete românești
Anca Pandrea și Merișoreanu
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...” Vedete românești
image
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet adevarul.ro
image
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania. Polițiștii l-au salvat înainte să fie dus într-o zonă izolată pentru a fi ucis adevarul.ro

Parteneri

image
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu www.fanatik.ro
image
Cât costă o bere pe litoral, faţă de luna august. Preţul unui sejur a scăzut cu 30% observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Doru Bușcu: Nicușor Dan se împiedică în declarații www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Gloria Steinem, una dintre figurile emblematice ale feminismului american, a încetat din viață la 92 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Motivul real pentru care Denis Drăguş nu a semnat încă cu FCSB as.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi” www.fanatik.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
roman rapit in spania jpg
Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania pentru jumătate de tonă de cocaină. A fost salvat de polițiști Internațional
front 1 jpg
Extraterestrul cu 3 sâni, vedeta unui târg pentru adulţi! Expoziţia din Hong Kong a reunit sute de companii şi mii de produse Internațional
megan fox si mgk jpg
Cele mai ciudate cupluri din istoria Hollywoodului! Diferenţe uluitoare de vârstă, gesturi controversate şi mariaje care au uimit lumea showbizului Internațional
Glina jpg 3 jpg
Scandalul mirosului insuportabil din București ia amploare. Apa Nova contestă raportul Gărzii de Mediu Național
turn Curon Venosta jpg
Țara în care un sat întreg s-a scufundat și doar clopotnița mai este la suprafață. Ce s-a întâmplat Fapt divers
little girl checking her phone online class jpg
#Exclusiv Click!
Au stat toată vacanța cu ochii în telefon. Au voie copiii cu mobilul la școală? Național
Tantari Foto Magnific com jpg
Virusul West Nile a făcut zeci de victime în România. Unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri Național
bisier jpg
Gigi Becali, scandal pe șantierul Mânăstirii Techirghiol. Atac la președintele Nicușor Dan și ministrul Mediului Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net