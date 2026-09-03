Clipe de groază în Mureș: un bărbat a fost atacat de urs după ce mașina în care se afla a lovit animalul

Un urs lovit de o mașină a atacat un bărbat de 74 de ani, pe DN13A, în Sângeorgiu de Pădure. Un alt pasager a intervenit și a alungat animalul cu un cric. Ursul a murit ulterior, iar victima a fost transportată la spital.

Un urs lovit de mașină a atacul pasagerul din ea Foto: Pexels

Gestul unui bărbat de a coborî din mașină pentru a vedea ce se întâmplase după impactul cu ursul a fost la un pas să-l coste viața. Animalul rănit l-a atacat, iar un alt pasager l-a salvat, ripostând cu uneltele din portbagaj.

A coborât din mașină să vadă ce s-a întâmplat după impact. Ursul rănit l-a atacat

Incidentul a avut loc în timp ce autoturismul rula pe traseul DN13A, în zona Sângeorgiu de Pădure, când un urs a apărut pe neașteptate pe șosea, impactul fiind inevitabil.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe DN13A, ar fi acroşat un exemplar de urs care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, un bărbat de 74 de ani, din judeţul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situaţia, moment în care ar fi fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior. Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Harghita, ar fi intervenit, reuşind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric auto. Ulterior, exemplarul de urs a decedat", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş, potrivit Agerpres.

Mobilizare de forțe la fața locului

Bărbatul rănit a primit primul ajutor de la echipajele de salvare sosite rapid la fața locului și a fost transportat la o unitate spitalicească pentru îngrijiri de specialitate.

În zonă au intervenit de urgență polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Ghindari, criminaliștii și specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Mureș, alături de reprezentanții fondului cinegetic arondat.

Trupul ursului decedat a fost ridicat de pe carosabil și trimis la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, unde se vor realiza analizele și expertizele necropsice de rigoare.

Polițiștii mureșeni continuă cercetările pentru a stabili cu precizie dinamica accidentului rutier și a incidentului care i-a urmat.