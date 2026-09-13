Cum faci bananele să reziste mai mult? Obiectul banal din bucătărie care le păstrează proaspete

Bananele sunt o gustare ideală: dulci, sățioase și cu puține calorii. Problema lor reală este însă durata scurtă de viață. De multe ori, dacă cumperi un ciorchine întreg, câteva banane ajung să se înnegrească înainte să apuci să le mănânci.

Cum menții bananele proaspete Foto: arhivă

La temperatura camerei, ele rezistă între două și șase zile, în funcție de cât de coapte sunt în momentul achiziției. Odată ajunse la maturitate completă, procesul de înnegrire se accelerează, iar textura și gustul se degradează rapid. Temperaturile mai ridicate grăbesc și ele procesul, motiv pentru care bananele se strică mai repede în perioadele calde, potrivit Eating Well.

Metoda simplă prin care păstrezi bananele proaspete mai mult timp

Există un proces extrem de simplă prin care poți prelungi viața bananelor și încetini coacerea - iar tot ce ai nevoie este folie de aluminiu. Înfășurarea codiței bananelor în folie ajută la captarea etilenei, gazul natural pe care fructul îl produce și care accelerează coacerea.

Etilena transformă amidonul în zahăr și slăbește pereții celulari, ceea ce duce la schimbarea culorii și a texturii: bananele verzi devin galbene, apoi maronii. Cum cea mai mare cantitate de etilenă este eliberată prin codiță, blocarea ei cu folie de aluminiu încetinește procesul și menține fructul proaspăt mai mult timp.

Specialiștii de la Food Republic explică faptul că bananele sunt printre cele mai mari producătoare de etilenă dintre toate fructele, iar codița expusă permite continuarea coacerii chiar și după recoltare.

Prin acoperirea acesteia cu folie, gazul nu mai ajunge la restul fructului și nici la alte produse din apropiere, ceea ce reduce înnegrirea și prelungește perioada în care bananele pot fi consumate.

Ce să faci dacă nu ai folie de aluminiu

Dacă nu ai folie de aluminiu, folia alimentară funcționează la fel de bine, iar ambele costă sub 10 lei în majoritatea supermarketurilor. Este recomandat ca bananele astfel împachetate să fie ținute separat de alte fructe, deoarece etilena poate accelera coacerea merelor, perelor sau fructului pasiunii.

Citricele, în schimb, nu sunt afectate. Pentru a evita lovirea bananelor, experții recomandă și folosirea unui suport special, un cârlig pentru banane, care le ține suspendate și previne apariția petelor maronii cauzate de presiune.