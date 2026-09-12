 Alexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu! Primele imagini de la marele eveniment
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FotoAlexandru Nazare și Maria Mihali și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu! Primele imagini de la marele eveniment

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Zi importantă și plină de emoție pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali! Ministrul Finanțelor și interpreta de muzică populară din Maramureș și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie religioasă la care au participat persoane apropiate și nume importante. Cei doi miri au fost vizibil emoționați și fericiți în ziua în care au făcut pasul cel mare, iar Click! vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini de la eveniment.

Nuntă Alexandru Nazare și Maria Mihali.
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Nuntă Alexandru Nazare și Maria Mihali. Foto: Click!

Alexandru Nazare și Maria Mihali au ales Mănăstirea Cașin din Capitală pentru cununia religioasă. Într-un cadru elegant și încărcat de emoție, cei doi au devenit oficial soț și soție, înconjurați de familie, prieteni și invitați.

Alexandru Nazare: „Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă”

La scurt timp după ceremonie, Alexandru Nazare a vorbit despre emoțiile pe care le-a trăit în această zi și a mărturisit că momentul a fost unul pe care l-a așteptat cu nerăbdare.

„Ne simțim mai bine, am fost emoționați. Așteptam momentul, a fost o surpriză tare frumoasă, vă mulțumim că ați fost aici”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Gândul.

La rândul ei, Maria Mihali nu și-a putut ascunde emoțiile. Interpreta de muzică populară a mărturisit că își dorește ca această zi specială să treacă cu bine și le-a mulțumit celor prezenți.

„Ne dorim să trecem cu bine peste ziua aceasta specială. Vă mulțumesc, sunt foarte emoționată acum”, a transmis Maria Mihali.

Alexandru Nazare nu a văzut rochia de mireasă

Unul dintre detaliile care au atras atenția înaintea ceremoniei a fost faptul că Alexandru Nazare nu a văzut rochia de mireasă înainte de marele moment. Ministrul Finanțelor a mărturisit că a fost curios să descopere ținuta aleasă de partenera sa, însă a respectat dorința acesteia de a păstra secretul până în ziua cununiei.

Mai mult, cei doi au ținut să păstreze și tradițiile, Maria Mihali dorindu-și ca elementele specifice zonei sale natale, Maramureșul, să fie respectate.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș, știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Alexandru Nazare.

Nașul celor doi este Kyriakos Pierrakakis

La cununia religioasă a celor doi a fost prezent și nașul lor, Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrupului. Alexandru Nazare a dezvăluit că cei doi sunt prieteni de foarte mulți ani și a vorbit cu emoție despre relația pe care o are cu acesta.

„Suntem de foarte mulți ani prieteni”, a mai declarat Alexandru Nazare.

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