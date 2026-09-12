Adevărul tragic despre moartea cuplului din jacuzzi, dezvăluit de apropiați. Ce s-a întâmplat, de fapt

Comunitatea din Castleblayney, un mic oraș din comitatul Monaghan, Irlanda, este profund marcată de moartea tragică a Thomasinei Tobin și a soțului ei, Patrick. Cei doi, respectați și cunoscuți în zonă, vor fi înmormântați săptămâna viitoare.

Cuplul care a murit în jacuzzi va fi înmormântat Foto: shutterstock/ Collect Picture

Cum au fost găsiți cei doi

Tragedia s-a petrecut pe 25 august, în vila de vacanță din stațiunea Cullera, sudul Valenciei. Thomasina și Patrick au fost găsiți fără viață în jacuzzi, la primele ore ale dimineții, de către cei doi copii ai lor, în vârstă de 14 și 16 ani, ambii cu nevoi speciale. Copiii sunt acum în grija familiei din Londra.

Inițial, au circulat mai multe ipoteze: intoxicație, supraîncălzire, un posibil defect al jacuzziului sau un incident legat de sistemul de aspirație. Încă de la început, s-a exclus ipoteza implicării unei alte persoane în tragedie.

Un prieten apropiat al familiei a declarat că autoritățile spaniole au transmis neoficial că electrocutarea este cea mai probabilă cauză a decesului. Potrivit acestuia, Thomasina ar fi suferit primul șoc electric în apă, iar Patrick ar fi murit încercând să o salveze.

„Unul dintre ei era în jacuzzi, celălalt lângă el. Se presupune că Patrick a încercat să o tragă afară. Era ud, iar curentul l-a lovit și pe el”, a spus sursa.

Foto: Collect Picture

Anchetatorii analizează instalațiile și posibilele defecțiuni

Vila închiriată de familie pentru două săptămâni rămâne închisă, iar anchetatorii continuă verificările. Proprietatea, dotată cu piscină, zonă de grătar și spa interior, fusese aleasă pentru a le oferi părinților câteva zile de relaxare.

Cuplul ajunsese în Spania pe 22 august. În ziua tragediei, familia a luat masa împreună, copiii s-au retras în camere, iar părinții au coborât în zona de spa.

Primele rezultate ale autopsiei indică stop cardiorespirator, posibil provocat de un șoc electric. Rămâne de stabilit dacă defecțiunea provine din jacuzzi sau dintr-o altă sursă electrică.

Corpurile celor doi au rămas în zona de spa până dimineața, când fiul lor a mers să îi trezească pentru o plimbare la răsărit. Neștiind unde sunt, a căutat prin casă și i-a găsit în jacuzzi. Copiii au alertat un membru al familiei, apoi au cerut ajutorul unui vecin, care a sunat la urgențe.

Paramedicii și poliția au ajuns rapid, dar nu au mai putut face nimic. Copiii au fost preluați de autoritățile locale și consiliați psihologic până la sosirea rudelor.