Recunoști tânărul cu păr lung din imagine? Astăzi este un bucătar celebru

Chef Nicolai Tand și-a surprins urmăritorii din online cu o fotografie rară din anii ’80, perioadă în care abia își contura drumul spre viața pe care o are astăzi.

Foto: Instagram

Imaginea, încărcată de nostalgie, îl arată pe Nicolai Tand în tinerețe, cu trăsături vizibil mai aspre, specifice vremurilor, dar cu aceeași privire caldă.

Nicolai Tand, fotografia care a adunat o mulțime de aprecieri

Fotografia celebrului bucătar a stârnit numeroase reacții, mulți dintre urmăritorii săi remarcând schimbările prin care a trecut acesta. Pentru Nicolai Tand, anii ’80 au fost perioada în care a crescut în Maramureș, într-un mediu care i-a format caracterul și i-a inspirat mai târziu stilul culinar autentic, bazat pe simplitate și tradiție.

„Toată lumea are părul lung în pozele astea din anii ‘80! Eu chiar l-am avut!”, a declarat Nicolai Tand, referindu-se la un trend care circulă în online, în care internauții își editează pozele să pară din anii 80.

Astăzi, chef-ul este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, prezent în emisiuni TV, în proiecte culinare și în mediul online, unde împărtășește rețete și momente din viața sa.

Nicolai Tand nu a uitat niciodată de satul din Maramureș în care a crescut

Nicolai Tand a mărturisit la podcastul „Acasă la Măruță” că de fiecare dată când merge în Rozavlea, satul unde a copilărit, se încarcă cu energie. „Este locul în care mă simt bine, pur și simplu. De câte ori ajung acolo, de obicei seara târziu, pentru că fac 8 ore, dar nu mă plâng, am impresia că ai mei sunt acolo, cu mine”, a spus Nicolai Tand. Părinții bucătarului au murit la 20 de ani distanță unul de celălalt: tatăl în 1986, iar mama în 2006.

Indiferent de câte schimbări a făcut la casa părintească, amintirile sunt la fel pentru bucătar. El a mărturisit că și-a construit un dormitor în locul în care familia lui obișnuia să țină animalele.