Cine este fetița din imagine cu zâmbetul larg și părul creț. Tu o recunoști pe celebra actriță?

O actriță iubită de public și extrem de discretă cu viața personală și-a surprins fanii după ce a publicat, de ziua ei, o fotografie din copilărie - una în care puțini ar recunoaște-o la prima vedere.

Recunoști actrița? Foto: Instagram

Cine e fetița cu zâmbetul larg și părul creț din imagine: „Hai cu 30 de ani!”

Actrița iubită din fotografie, Zendaya, a împărtășit cu fanii ei un mesaj prin care le mulțumește că au fost alături de ea de-a lungul carierei, până în acest punct important al vieții sale: împlinirea vârstei de 30 de ani.

„Nu pot să vă mulțumesc îndeajuns tuturor pentru că ați făcut ca ultimul an din anii mei de douăzeci să fie atât de frumos; am atâtea lucruri pentru care să fiu recunoscătoare și atâtea lucruri pe care le aștept cu nerăbdare, cu dragoste, ca întotdeauna… În cinstea vârstei de 30 de ani!!!!!”, a mărturisit Zendaya pe pagina sa de Instagram.

Zendaya a avut mai multe roluri anul acesta în filme care au avut succes în Box Office. Printre producțiile în care a jucat se numără: „The Drama”; „The Odiseey”, „Spiderman: Brand New Day”.

Zendaya și Tom Holland, o relație ferită de camerele de filmat

Unul dintre cele mai discrete și iubite cupluri din lumea filmului a făcut pasul cel mare departe de ochii curioșilor. După ce fanii au analizat luni întregi fiecare apariție publică a Zendayei, observând inclusiv o posibilă verighetă, Tom Holland a decis să rupă tăcerea.

Zvonurile privind oficializarea relației dintre Tom Holland și Zendaya au circulat intens în presă, alimentate de discreția totală cu care cei doi își gestionează viața personală. Deși s-au cunoscut în urmă cu aproape zece ani și au confirmat oficial că formează un cuplu abia în noiembrie 2021, actorii au evitat mereu să dea detalii despre logodna care ar fi avut loc anul trecut.

Deși sunt monitorizați constant de fani și jurnaliști din întreaga lume, cei doi au reușit performanța rară de a-și trăi cele mai importante momente în intimitate. Povestea lor începută pe platourile de filmare, unde au interpretat personajele Peter Parker și MJ, s-a mutat în viața reală cu o naturalețe care a cucerit publicul.