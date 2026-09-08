O recunoști? Cine este fetița cu ochii verzi și uniformă școlară? Astăzi cucerește publicul cu vocea ei

Anul școlar 2026-2027 a început pentru aproape 3 milioane de elevi români, iar nostalgia zilelor petrecute în sălile de clasă pare să revină printre vedetele din România.

Foto: Facebook/Theo Rose

În această idee, Theo Rose, artista din fotografie, a transmis un mesaj pentru toți elevii din țară și a povestit cum arătau zilele de școală pentru ea.

Theo Rose, gânduri la început de an școlar

Privind înapoi, Theo Rose și-a imaginat ce i-ar spune fetiței speriate care apare în imaginea de acum mulți ani, care pășea pe holurile școlii.

Vigilența ei era la cote maxime: simțea tensiunile de la poarta școlii, intervenea între copii ca să-i facă să râdă, sperând că poate așa nu se vor mai bate.

„Ce copil…”, notează ea, amintindu-și cât de mult o marca fiecare conflict. Totuși, spune că școala a meritat pe deplin. Cea mai formativă perioadă a fost gimnaziul, cu baza solidă, comunitatea strânsă și competiția firească dintre copii - cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul.

„Când s-a făcut poza asta, vigilența mea era la cel mai înalt nivel. Miroseam conflictul de la poarta școlii și mă băgam la mijloc să-i fac să râdă. Poate nu se mai băteau.

Ce copil…

Altfel, școala merită. Credeți-mă. Cel mai bine mi-a prins generală. Baza, comunitatea, competiția aia firească între copii: cine termină primul, cine scrie mai frumos, cine știe răspunsul”.

Artista a mai povestit cum au arătat anii ei de liceu, dar și de facultate. În anii de studenție, a descoperit cât de important este cititul în viața unui tânăr.

„În liceu m-am trezit prea „deșteaptă” și m-am lăsat de învățat. Să mă prindă și ceilalți din urmă. Noroc că aveam la ce să mă întorc.

În facultate m-am reapucat de citit după ce cineva mi-a spus, bine intenționat, că nu prea am vocabular. Mi-a rănit mândria de la țară și m-am pus pe treabă. Abia acum începe să se vadă ceva.

De-asta mă zgârie când văd câte o fată talentată, frumoasă, carismatică, dar care nu știe să vorbească. Nu o judec. Îmi pare rău, pentru că știu cât o poate limita”.

La final, Theo Rose a spus motivul pentru care contează școala, mai departe de note și a transmis o urare tuturor celor care își sărbătoresc ziua de Sfânta Maria.

„Școala contează. Și nu pentru note.

Până și la Vocea României am văzut că publicul nu votează numai vocea. Contează și omul, cum gândește, cum vorbește, cum se arată.

Așa că învață, fată. Citește. Strânge acolo. O să-ți trebuiască fix când nu te aștepți.

Și mai lasă-i pe ăia să se bată. Nu era treaba ta să-i salvezi pe toți. 🤣

La mulți ani, Mării!”.

Theo Rose și-a serbat recent ziua de naștere

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, iar artista nu ratează ocaziile importante pentru a-i face declarații de dragoste soțului ei. De ziua lui, Theo Rose a publicat pe Instagram un mesaj emoționant, în care a vorbit despre legătura specială dintre ei.

Artista a făcut referire chiar la zilele lor de naștere și la coincidența care i-a făcut să fie reprezentați de două numere consecutive. Theo Rose este născută pe 8 august, în timp ce Anghel Damian își sărbătorește ziua pe 9 august.

„Noi suntem 8 si 9. Scriu asta în fiecare an, pentru că nu m-am obișnuit cu frumusețea acestei coincidențe. Două numere unul lângă altul, așa cum suntem și noi: foarte aproape, fără să fim la fel. Eu sunt 8, tu ești 9.

Și dintre toate lucrurile care ni s-au potrivit în viață, cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi. Să avem iubire mereu. De restul, cumva, ne-om descurca. La mulți ani, iubirea mea!”.

Mesajul artistei vine după ce, în urmă cu un an, cei doi au sărbătorit primul an de căsnicie. Theo Rose și Anghel Damian preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor și au ales să păstreze multe dintre momentele importante doar pentru ei și apropiații lor.