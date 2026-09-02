 STUDIU Scriem mai bine ori începem să scriem la fel? Efectele neașteptate ale inteligenței artificiale
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

STUDIU Scriem mai bine ori începem să scriem la fel? Efectele neașteptate ale inteligenței artificiale

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ai observat vreodată că unele texte de pe internet încep să sune la fel? Frazele sunt fluide, ideile sunt ordonate, iar cuvintele par atent alese. Uneori, această uniformizare poate fi atât de subtilă încât nici nu ne dăm seama de ea.

image
Foto: Magnific

Un nou studiu, citat de scimex.org, sugerează însă că fenomenul are o explicație care nu mai miră pe nimeni: folosirea tot mai răspândită a instrumentelor de inteligență artificială pentru redactare și rescriere.

Cercetătorii au descoperit că aceste instrumente pot păstra în mare parte ideea transmisă de autor, dar pot modifica felul în care aceasta este exprimată. Rezultatul este o reducere a diversității stilistice, iar odată cu ea se estompează și unele indicii despre personalitatea, vârsta, mediul social sau starea psihologică a celui care scrie. Cu alte cuvinte, se pierde vocea personală și colectivă, iar personalitatea se estompează.

Studiul care a analizat peste 880.000 de texte

Cercetarea a fost realizată de Zhivar Sourati și colegii săi de la University of Southern California, din Statele Unite, și a fost publicată în revista științifică Nature Human Behaviour.

Echipa a analizat peste 880.000 de texte, provenite din mai multe tipuri de comunicare. Cercetătorii au inclus povești publicate pe Reddit, articole de presă, lucrări academice, eseuri, postări de pe rețele sociale și discursuri politice.

Ideea de bază a fost următoarea: dacă oamenii folosesc tot mai mult instrumente de inteligență artificială pentru a-și redacta sau îmbunătăți textele, se schimbă oare și felul în care arată limbajul nostru? Răspunsul cercetătorilor este da.

Textele păstrează ideea, dar uniformizează stilurile de scris

Una dintre cele mai interesante observații este că inteligența artificială nu schimbă neapărat ceea ce vrem să spunem. Însă poate schimba cum spunem acel lucru.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au cerut unor sisteme de inteligență artificială să rescrie mii de texte redactate inițial de oameni. Au fost folosite trei modele de limbaj: GPT-3.5, Llama 3 70B și Gemini Pro.

În 87% dintre cazuri, textele originale și cele rescrise au păstrat un grad foarte ridicat de asemănare în ceea ce privește sensul. Cu alte cuvinte, ideea principală a autorului a rămas în mare parte intactă.

Problema observată de cercetători apare la nivelul stilului.

Rescrierea cu ajutorul inteligenței artificiale a redus variația complexității limbajului cu aproximativ 21% până la 50%, în funcție de setul de date solicitate și de modelul analizat.

Asta înseamnă că texte care, în forma lor inițială, aveau ritmuri, structuri și niveluri de complexitate diferite ajungeau să semene mai mult după ce erau trecute printr-un instrument de inteligență artificială.

Limbajul nu transmite doar informații

Felul în care alegem cuvintele, lungimea frazelor, modul în care povestim o experiență sau chiar cuvintele scurte pe care le folosim în mod automat pot oferi indicii despre noi.

Cercetătorii folosesc de mult timp analiza limbajului pentru a studia personalitatea, mediul social, vârsta și anumite aspecte ale stării psihologice.

Un om poate avea un stil foarte direct, altul poate prefera formulări elaborate. Unii folosesc multe cuvinte asociate emoțiilor, în timp ce alții sunt mai pragmatici. Toate aceste particularități contribuie la ceea ce am putea numi, simplu, vocea unui om.

Atunci când un instrument de inteligență artificială uniformizează aceste particularități, unele dintre informațiile care puteau fi desprinse din text devin mai greu de observat.

Ce se întâmplă cu personalitatea autorului

Cercetătorii au analizat și această problemă în mod direct.

Au folosit texte scrise de persoane care completaseră anterior chestionare despre propriile trăsături și au comparat textele originale cu variantele rescrise cu ajutorul inteligenței artificiale.

După rescriere, modelele informatice folosite pentru identificarea caracteristicilor personale din texte au fost, în medie, cu 6% mai puțin precise.

Cu alte cuvinte, după ce textul trecea prin inteligența artificială, devenea mai greu de identificat anumite trăsături ale persoanei care îl scrisese inițial.

Unele indicii despre autor se estompează

Studiul a identificat câteva exemple interesante.

Unele indicii din felul în care oamenii scriu s-au estompat după ce textele au fost rescrise cu ajutorul inteligenței artificiale. De exemplu, anumite pronume nu mai ofereau aceleași indicii despre cât de sociabilă este o persoană, cuvintele legate de prietenie spuneau mai puțin despre loialitatea sa, iar formulările despre viitor ofereau mai puține informații despre vârsta celui care scria.

Nu toate informațiile personale au dispărut însă.

Cercetătorii au observat că anumite asocieri au rămas vizibile, inclusiv cele dintre cuvintele care exprimă emoții negative și stări nervoase, termenii legați de religie sau cuvintele referitoare la viața socială și gen.

Prin urmare, efectul nu este unul uniform. Inteligența artificială estompează unele particularități ale limbajului, în timp ce altele pot rămâne.

Când a început scrisul să semene mai mult

Cercetătorii nu s-au limitat la experimente controlate. Ei au urmărit și evoluția limbajului în timp.

Datele analizate indică două fenomene. Primul a fost o schimbare rapidă a variabilității stilistice după apariția și răspândirea instrumentelor de inteligență artificială. Al doilea este un efect care continuă pe măsură ce utilizarea acestor tehnologii crește.

Cu cât utilizarea instrumentelor de redactare bazate pe inteligență artificială este mai mare, cu atât stilurile de scriere tind să devină mai puțin variate.

Este o schimbare care poate părea neimportantă atunci când privim un singur text. Devine însă mult mai vizibilă atunci când este analizată la nivelul unor volume uriașe de conținut.

Scriem mai bine sau scriem mai la fel?

Inteligența artificială poate fi extrem de utilă atunci când este necesară corectura greșelilor, structurarea ideilor, găsirea unor formulări mai clare sau depășirea blocajelor de la începutul unui text.

În același timp, dacă toate textele sunt trecute prin aceleași instrumente și ajustate după aceleași tipare, există riscul ca diferențele dintre stilurile personale să se reducă. 

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

Anca Pandrea jpg
Unde a ajuns averea Ancăi Pandrea după moartea actriței. Ce se întâmplă cu singura casă pe care o deținea Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Rămas-bun în tăcere pentru Anca Pandrea. Sicriul actriței, înconjurat de doar două coroane. Cine i-a adus omagiul Vedete românești
image
„Mersul limfatic”, trendul care promite să reducă balonarea și să dea mai multă energie. Ce presupune, de fapt adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Clubul din România la care Giovanni Becali a fost proprietar timp de un an: „I-am scos din impas” www.fanatik.ro
image
Oraşul în care un apartament cu două camere costă sub 7.000 de euro. ANAF îl scoate la licitaţie observatornews.ro
image
Între 1976 și 1993, într-un lac din Ontario s-a turnat acid sulfuric, până la un pH de 5,2. De atunci, apa și-a revenit dar peștii nu www.antena3.ro
image
Deficitul bugetar a scăzut, dar este o victorie a la Pirus. Economist: Am ajuns la fundul sacului/Colacul de salvare va fi FMI în maxim 2 ani www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii as.ro
image
Semnul de circulație care avertizează că mașina poate fi împinsă de pe șosea. Unde îl poți întâlni în România playtech.ro
image
Puiu Popoviciu, omul de afaceri cu o avere de 350 milioane de euro, în discuții să preia un pachet important de acțiuni la Universitatea Craiova www.fanatik.ro
image
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Motivul surprinzător pentru care Prințesa Diana își purta părul doar scurt. Tunsoarea sa a influențat stilul multor femei la vremea respectivă okmagazine.ro
image
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile străvechi ale vârcolacilor historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce riscă „idioții” care fac baie în canalele Veneției historia.ro
young couple love front wooden door jpg
Unul fuge de mulțime, celălalt o caută. Secretul cuplurilor cu personalități opuse Dezvoltare personală
female posing studio near gray wall jpg
Picioare ferme și frumos conturate, cu acest antrenament simplu pe care îl poți face acasă Îngrijire personală
Katie Price Instagram jpg
„M-a păcălit!” O vedetă și-a părăsit soțul după ce-a aflat că nu era multimilionar. N-avea decât 2 euro în cont! Pentru Femei
Dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 2558038093 jpg
Dulceaţă de fructe de pădure. Avantajele celei pregătite în propria bucătărie! Pentru Femei
puzzled young female student prepares exams last day jpg
Te doare capul când se schimbă vremea? Schimbările din atmosferă pot declanșa migrene Dezvoltare personală
Lionel Richie foto Profimedia jpg
Ce credeau medicii că a pățit Lionel Richie, după ce i se făcuse rău pe scenă. L-au internat direct la terapie intensivă! Pentru Femei
view cats dogs showing friendship jpg
Prietenul necuvântător din casă are drepturi. Tu știi ce obligații ai ca stăpân? Pentru Femei
plesant looking light haired female dressed casually covers mouth with hand tries keep silent tell secret isolated pink wall people beauty body language concept jpg
Ce poți face pentru o respirație proaspătă, fără să apelezi mereu la gumă sau mentă Îngrijire personală
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net