 Trei platforme AI, aceeași vacanță la Disney World, prețuri complet diferite. Care a costat cel mai mult
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Trei platforme AI, aceeași vacanță la Disney World, prețuri complet diferite. Care a costat cel mai mult

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O fostă angajată Disney World și-a pus instrumentele AI la muncă, după ce și-a propus să planifice o vacanță în parcul de distracții. ChatGPT, Google Gemini și Perplexity au devenit, pentru câteva momente, agenții de turism, fiecare cu propriul intinerariu. 

Cum a planificat AI o vacanță la Disney World
Cum a planificat AI o vacanță la Disney World Foto: Unsplash

Aceeași provocare pentru toate cele trei platforme AI

ChatGpt, Gemini și Perplexity au primit toate aceeași cerință: planifică o vacanță de 5 zile la Disney World, doi adulți și trei copii de 6,10 și 12 ani, cu tot ce trebuie: zbor, cazare, suveniruri, mese.

Potrivit publicației Tom Guide, ChatGpt a făcut o greșeală destul de semnificativă atunci când a planificat vacanța: estimarea greșită a prețului pentru cazare.

 ChatGPT a recomandat Disney’s Art of Animation Resort, în special un family suite - o alegere logică pentru cinci persoane, având două băi, chicinetă și spații separate de dormit. Însă estimarea de 1.800–2.600 de dolari era mult prea optimistă pentru perioada aleasă, aflată chiar înainte de Paște, în plin sezon de vacanțe. O eroare care poate afecta serios bugetul real.

ChatGPT a estimat un buget total pentru vacanță între 7.500 și 9.000 de dolari, recomandând să se pună deoparte aproximativ 8.500 de dolari. A calculat 1.000–1.500 dolari pentru zboruri, 1.800–2.600 pentru hotel, 2.500–3.000 pentru bilete și 1.000–1.400 pentru mâncare.

Pe cealaltă parte, Gemini a făcut o estimare mai realistică, dar a ținut cont de aglomerația din parc. Acesta a estimat un total între 10.050 și 13.350 de dolari, cu o recomandare realistă de 9.500–11.000 dolari.

Diferența majoră a fost hotelul: pentru Art of Animation, Gemini a calculat 4.000–4.500 de dolari pentru cinci nopți - aproape dublu față de estimarea ChatGPT. A inclus și 2.800–3.500 pentru bilete, 1.400–2.000 pentru mâncare și 1.200–2.000 pentru zboruri.

Gemini a observat și un detaliu important: la Disney World, copiii de 10 ani și peste plătesc preț de adult. Asta înseamnă că doar unul dintre cei trei copii beneficiază de tarif redus. Informația a făcut ca bugetul Gemini să pară cel mai credibil.

Perplexity a planificat cea mai scumpă vacanță, dar cel mai bun intinerariu

Perplexity a pornit de la un cost de bază între 8.760 și 11.520 de dolari, dar cu opțiuni suplimentare - Lightning Lane, Park Hopper, suveniruri, Memory Maker — totalul a urcat la 10.545–13.955 de dolari.

Diferența vine din stilul de vacanță pe care îl presupune: mese la restaurante cu servire, achiziții frecvente de Lightning Lane și un buget generos pentru suveniruri. Pentru o familie care vrea să profite de experiențele Disney fără să se uite la fiecare dolar, estimarea Perplexity este realistă.

Deși Perplexity a fost cel mai costisitor, itinerariul propus a fost cel mai convingător pentru o familie cu trei copii:

  • Ziua 1: Magic Kingdom
  • Ziua 2: Hollywood Studios
  • Ziua 3: EPCOT
  • Ziua 4: Animal Kingdom
  • Ziua 5: Magic Kingdom din nou

Magic Kingdom este prea mare pentru o singură zi în perioada de vârf, Hollywood Studios cere energie pentru atracțiile mari, EPCOT oferă o zi mai relaxată, iar Animal Kingdom este, de obicei, mai ușor de parcurs. A doua zi la Magic Kingdom permite recuperarea atracțiilor ratate.

Punctul comun al celor trei instrumente AI

Cele trei instrumente AI au fost de acord că nu merită cumpărat Lightning Lane în fiecare zi. Lighting Lane este sistemul specific Disney care permite vizitatorilor să sară peste costurile specifice tuturor atracțiilor, folosind intrări speciale.

Strategia optimă este selectivă: Magic Kingdom și Hollywood Studios sunt cele mai potrivite pentru achiziție, EPCOT este discutabil, iar Animal Kingdom poate fi gestionat fără costuri suplimentare dacă se ajunge devreme.

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