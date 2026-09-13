 Și-a înjunghiat partenerul sub privirile vecinilor. Ce a dus la gestul extrem al unei femei din Timișoara
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Și-a înjunghiat partenerul sub privirile vecinilor. Ce a dus la gestul extrem al unei femei din Timișoara

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Scene șocante au avut loc într-un bloc din Timișoara, unde un bărbat a fost înjunghiat de partenera sa, sub privirile îngrozite ale vecinilor. Femeia, în vârstă de 21 de ani, susține că a acționat în legitimă apărare.  

Un bărbat a fost înjunghiat în Timișoara
Un bărbat a fost înjunghiat în Timișoara Foto: arhiva

Incidentul a fost produs din legitimă apărare

Femeia, în vârstă de 21 de ani, susține că a acționat în legitimă apărare. Potrivit declarațiilor ei, partenerul - cu zece ani mai în vârstă - ar fi devenit violent, ar fi imobilizat-o și ar fi amenințat-o. Ea afirmă că nu este primul episod agresiv și că are mesaje și dovezi care ar demonstra comportamentul lui, potrivit Observator.

„M-a lăsat fără aer. Prietenul meu mi-a zis că o să ne despărţim în două zile şi o să mă drogheze şi pe mine şi pe el, până o să murim amândoi, aşa mi-a spus în faţă”, a mărturisit femeia.

De asemenea, spune că bărbatul ar fi consumat substanțe psihoactive și ar fi făcut amenințări grave, inclusiv că „o să se drogheze amândoi până o să moară”.

Incidentul a izbucnit brusc, iar zgomotele puternice au trezit locatarii. Unul dintre vecini a povestit că a auzit un țipăt „ca și cum cineva a luat un cuțit”, moment în care s-a trezit speriat.

Intervenția autorităților

În urma incidentului, bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar femeia a fost dusă la o clinică de psihiatrie pentru evaluare. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs agresiunea.

„Polițiștii au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat. Un bărbat și o femeie, care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent”, a declarat Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș, pentru Pro Tv.

După altercație, tânăra de 21 de ani a fost transportată la spitalul de psihiatrie pentru o evaluare de specialitate. Conform informațiilor obținute de anchetatori, aceasta le-ar fi spus că urmează un tratament psihiatric și că, în seara agresiunii, ar fi încercat să se apere după ce partenerul ei ar fi devenit violent și ar fi amenințat-o.

Declarațiile tinerei se înscriu în aceeași linie cu afirmațiile făcute imediat după incident, când a susținut că bărbatul ar fi imobilizat-o, ar fi consumat substanțe psihoactive și ar fi avut un comportament agresiv repetat. Ea spune că are mesaje și dovezi care ar confirma episoadele anterioare de violență.

În prezent, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat între cei doi, analizând atât declarațiile martorilor, cât și probele strânse la fața locului. Ancheta urmează să clarifice dacă tânăra a acționat în legitimă apărare sau dacă fapta are alte circumstanțe.

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