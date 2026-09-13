De ce nu trebuie să mănânci de pe măsuța din avion. Avertismentul unei însoțitoare de zbor

O însoțitoare de zbor din Texas a stârnit reacții puternice în online după ce a explicat, într-un videoclip devenit viral, de ce măsuțele rabatabile din avion sunt printre cele mai murdare suprafețe la bord.

De ce nu este bine să mănânci în avion Foto: pixabay

De ce nu mănâncă însoțitorii de zbor pe tăvile din avion

Janae, care are peste 22.000 de urmăritori, spune că mulți părinți își schimbă scutecele copiilor direct pe aceste mese, fără să se gândească la cei care vor mânca sau își vor pune obiectele acolo ulterior, potrivit Ny Post.

Janae a explicat că nu mănâncă niciodată de pe măsuțele din avion și nici nu își pune obiectele personale pe ele. Nici măcar șervețelele dezinfectante nu sunt suficiente, spune ea, deoarece suprafața trebuie să rămână umedă timp de 10 minute pentru ca dezinfectantul să fie eficient.

De aceea, dacă este obligată să folosească măsuța, pune peste ea un sac de gunoi.

În videoclip, ea critică părinții care schimbă scutece murdare pe măsuțe, iar apoi încearcă să le înmâneze însoțitorilor scutecele folosite. Janae spune că refuză să le ia chiar și cu mănuși și le oferă părinților saci de gunoi pentru a-și gestiona singuri deșeurile.

„Oamenii își schimbă scutecele copiilor pe măsuțele din avion,” a spus Janae. „De aceea, ca însoțitoare de zbor, nu mănânc niciodată de pe măsuțele acelea și nu îmi pun lucrurile pe ele”.

Comportamente care îi revoltă pe însoțitorii de zbor

Însoțitoarea a povestit că unii părinți încearcă să le înmâneze scutecele murdare. „Oamenii vin și încearcă să ne dea scutecele murdare și noi le spunem: „Nu! Lăsați-mă măcar să iau mănuși.’ Eu nici cu mănuși nu le iau - iar părinții se supără”.

Ea a criticat și pasagerii care se așteaptă ca însoțitorii să gestioneze pungi cu vomă, pe cei care nu se spală pe mâini după ce folosesc toaleta și pe cei care merg desculți prin cabină.

Janae nu este singura care avertizează pasagerii. O altă însoțitoare de zbor, Cher, a dezvăluit că jaluzelele de la geam, covorul, compartimentele de bagaje și centurile de siguranță sunt pline de bacterii.

Chiar și experții confirmă riscurile. Shanina Knighton, profesor asociat la Case Western Reserve University, a spus: „Încerc să evit toaleta dacă pot, dar când trebuie să merg, sunt foarte atentă la ce ating”.