 Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”
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Andreea Bălan, probleme cu vindecarea traumelor! Ce întrebare i-a pus psihologului Menis Yousry?„Nu îți poți controla corpul”

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Artista Andreea Balan a vrut să afle direct de la psihologul Menis Yousry cum pot fi vindecate traumele care, deși au fost conștientizate și asupra cărora o persoană a lucrat ani la rând, continuă să provoace reacții puternice atunci când sunt activate de anumite persoane sau situații. Răspunsul primit de la cunoscutul psiholog a luat însă o direcție diferită de cea la care s-ar fi așteptat. 

Andreea Bălan, față în față cu psihologul Menis Yousry
Andreea Bălan, față în față cu psihologul Menis Yousry Foto: Click!

Andreea Bălan a participat în cadrul unui eveniment organizat de artistul Damian Drăghici cu reputatul psihologul și psihoterapeutul Menis Yousry.

Celebrul psiholog Menis Yousry nu i-a vorbit despre o tehnică prin care să-și controleze reacțiile, ci i-a spus că tocmai controlul este problema în cazul ei. Mai mult, psihologul a susținut că, din perspectiva sa, în centrul vindecării se află iubirea și capacitatea de a te lăsa iubit.

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Foto: Click!

Ce l-a întrebat Andreea Bălan pe Menis Yousry despre traumă?

Andreea Bălan a pornit de la ideea de „vindecare la nivel celular” și a vorbit despre experiențele din copilărie care pot continua să se manifeste prin reacții ale corpului chiar și după ani de lucru cu propria persoană.

„Întrebarea mea este despre vindecarea la nivel celular, despre trauma pe care o purtăm în celule.

Trauma este perspectiva pe care o avem asupra unei situații, de cele mai multe ori din copilărie, iar pentru că am trecut printr-o astfel de traumă, aceasta rămâne stocată în corp. Chiar dacă, de-a lungul anilor, lucrăm la vindecare din punct de vedere spiritual, ne conectăm cu sinele superior, medităm și facem toate aceste lucruri, uneori anumite persoane sau situații din prezent continuă să ne declanșeze.

Mental, știi că nu ar trebui să reacționezi, dar simți acel trigger și nu îți poți controla corpul, celulele. Cum te vindeci la nivel celular? Cum îți controlezi corpul?”, l-a întrebat Andreea Bălan pe cunoscutul psiholog. 

Menis Yousry a surprins-o încă de la primele cuvinte ale răspunsului.

„Problema ta este controlul. Nu îți poți controla corpul. Nu există un <<sine superior>>, nu există un <<sine>>. Vezi tu, adevăratul scop al terapiei este iubirea”, i-a spus acesta.

„Deci trebuie să-ți iubești corpul?”, a vrut să afle Andreea Bălan.

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Foto: Click!

Menis Yousry: „Trauma vine din faptul că nu ai fost iubit. Cum o vindeci? Fiind iubit”

Menis Yousry a continuat explicând că, în viziunea sa, vindecarea nu se produce prin controlarea corpului, ci prin relațiile pe care le construim și prin capacitatea de a primi și de a oferi iubire.

„Stai puțin. Terapia nu ar trebui să fie o meserie, înțelegi? Pentru că trauma vine din faptul că nu ai fost iubit. Cum o vindeci? Fiind iubit. Este atât de simplu.

Tot ce trebuie să faci este să îți permiți să fii iubit, chiar dacă este foarte dificil. Și să nu încerci să controlezi pe nimeni. Permite-ți, de asemenea, să iubești pe cineva. Iar acea persoană te va vindeca fără nicio metodă”, a explicat Menis Yousry.

Răspunsul a impresionat-o pe solistă.

„Aaa, este atât de frumos!”, a reacționat artista.

Psihologul a mers mai departe și a vorbit despre ceea ce consideră că lipsește din multe dintre relațiile actuale: capacitatea de a-l asculta cu adevărat pe celălalt.

„Foarte puțini oameni din lumea aceasta pot fi terapeuți. Pentru că terapeuții ajung să te iubească în cadrul unei profesii, nu în mod real. Sunt foarte puțini oamenii lângă care, atunci când stai, poți vedea că te ascultă cu adevărat.

În relații, oamenii nu se mai ascultă unii pe ceilalți. Iubirea adevărată înseamnă să asculți pe cineva din inimă. Dacă trăiești această experiență, te vei vindeca”, a continuat el.

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Foto: Click!

Menis Yousry: „Cunoașterea nu vindecă”

Una dintre cele mai puternice afirmații făcute de Menis Yousry în timpul discuției a vizat chiar ideea că acumularea de informații și găsirea unei metode ar fi suficiente pentru vindecare.

„Mintea noastră este disperată să găsească o metodă de vindecare. Fiecare metodă poate deveni o capcană, pentru că este inventată de mintea care nu a fost iubită. Motivul pentru care spun că terapia nu funcționează este că a devenit o profesie.

Este arta de a plăti pentru iubire. Vă puteți imagina să plătiți pe cineva ca să vă asculte? Să plătiți pe cineva ca să fie bun cu voi? Este posibil așa ceva?”, a spus Menis Yousry.

Tot de la Andreea Bălan a venit atunci observația că oamenii plătesc, de fapt, pentru cunoștințele unui specialist. Menis Yousry a avut din nou un răspuns clar:

„Cunoașterea nu vindecă. Am spus asta încă de la început. Orice ți-aș spune, dacă nu simți, nu va funcționa. Simte. Atunci când vorbești cu cineva, conștiința ta, ceea ce ești tu, se transmite prin cuvintele tale, prin sunetul pe care îl produci, prin felul în care privești persoana respectivă. Așadar, cunoașterea este doar zgomot. Ceea ce ai nevoie este acea persoană”, a explicat el.

În final, psihologul a rezumat una dintre ideile centrale ale muncii sale: pentru a afla cine suntem, ar trebui să începem prin a descoperi cine nu suntem.

„Sarcina noastră este să găsim și să ne permitem să fim iubiți de cineva. Iar noi, la rândul nostru, să iubim pe cineva. Odată ce știi cine ești, poți face acest lucru.

Mulți se gândesc acum: «Dar cum pot descoperi cine sunt?». Chiar dacă aș răspunde la această întrebare, oamenii ar uita răspunsul. Răspunsul este să descoperi cine nu ești. Acesta este punctul central al muncii mele”, a încheiat Menis Yousry.

Când revine Menis Yousry în România?

Dr. Menis Yousry este psiholog și psihoterapeut sistemic de familie și cuplu, autor și speaker internațional. Născut în Cairo și stabilit la Londra din 1974, acesta și-a construit cariera în jurul psihoterapiei, familiei și relațiilor și a lucrat în National Health Service din Marea Britanie.

Este fondatorul Essence Process, proiect creat în Marea Britanie și dezvoltat ulterior la nivel internațional. În activitatea sa abordează teme precum relațiile de cuplu, experiențele copilăriei, mecanismele de protecție și tiparele de comportament.

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul oficial, Essence Process a fost fondat în 2003, iar Menis Yousry a facilitat peste 1.500 de evenimente în peste 40 de locații din lume. 

Cei interesați de activitatea lui Menis Yousry și de vindecare vor avea ocazia să participe la mai multe evenimente Essence Process organizate în România la Iași (Essence Foundation Therapeutic Process, în perioada 25-27 septembrie ), dar și  la București (Essence Relationships Therapeutic Process, între 4 și 6 decembrie). 

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